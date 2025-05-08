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竹市幼兒園涉踢打幼童遭起訴 另涉違規裁罰44萬元

2025/5/8 17:13
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（中央社記者郭宣彣新竹市8日電）竹市某幼兒園的張負責人、賴姓園長、吳姓助理教保員，涉對未滿6歲的4名幼童抓髮、踢打等遭起訴，竹市府今天說，此幼兒園還涉師生比不符等違規，已裁罰44萬元，並勒令停業。

新竹市政府今天透過文字表示，竹市私立幼兒園疑涉教保員違法對待幼兒事件，經查該園涉多項違規情事，包含師生比不符、混齡共用活動室、未具教保服務人員資格者從事教保服務2人等，已依法裁處新台幣44萬餘元罰鍰，並勒令停業。

教育處指出，另涉違法對待幼兒部分，已組成調查小組將於5月完成報告、6月會召開認定委員會議，針對違法行為類型與程度進行認定。

教育處表示，若結果確認行為人涉情節重大違法行為，將依法處以新台幣6萬元至60萬元罰鍰，並限制其擔任教保工作的資格，另需接受最多12小時的幼兒輔導與管教相關課程。

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教育處指出，原幼兒園的20名幼童，其中18人已協助轉入其他合法幼兒園安置，另有2人經家長評估後，暫由親屬在家照顧，將持續追蹤幼兒安置情形。

新竹地檢署偵辦竹市某幼兒園（已停業）的張姓負責人、賴姓園長、吳姓助理教保員，涉在今年2月間對未滿6歲的4名幼童抓髮、踢打等，案件偵結，依成年人故意對兒童傷害與強制等罪嫌起訴。（編輯：張銘坤）1140508

#教育處
#新竹市政府
#幼兒園
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