文曄第1季每股賺2.42元 估第2季EPS中位數2.21元

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（中央社記者曾仁凱台北8日電）半導體IC通路商文曄今天公布第1季財報，營收新台幣2474.24億元，季減約6%，年成長約28%，超過財測上緣的2360億元；歸屬母公司淨利27.07億元，季成長約7%，年成長約70%，超過財測中位數的25.7億元，每股稅後純益2.42元。

展望第2季，文曄以1美元兌新台幣31.2元為匯率假設，估單季營收中位數約2475億元，年成長約2%；歸屬母公司淨利中位數約27.5億元，年成長約28%；稅後每股獲利預估中位數約2.21元，年成長約30%。

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文曄今天舉行線上法說會表示，近期關稅議題對整體經濟及產業帶來不確定性，如果去除此因素，半導體產業的基本面穩健改善中，整體庫存去化順利。文曄引述產研機構Gartner的預估，受惠於AI技術與應用的持續發展，以及數位化需求，半導體各應用領域未來仍將穩健成長。

文曄今天也公布4月營收約1181億元，年增35%，月增33%；累計今年前4月合併營收約3655億元，比去年同期成長約3成。（編輯：楊蘭軒）1140508