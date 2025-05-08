香港藝人鄭敬基遭依國安法通緝 表弟被警方帶走調查

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（中央社記者張謙香港8日電）香港警方去年依國安法通緝藝人鄭敬基，據報導，警方今早帶走鄭敬基在港的表弟夫妻協助調查。

官方香港電台報導，鄭敬基的表弟夫妻二人今早在他們的居所被警方帶到警署協助調查，預計最快中午完成調查。

去年12月，警方新增通緝6名潛逃海外並涉嫌違反港區國安法的人，懸賞港幣100萬元（約新台幣390萬元）緝捕，當中包括鄭敬基。

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鄭敬基是香港藝人兼歌手，80年代是二人組合「風雲樂隊」成員。他早年曾隨家人移民加拿大，之後回港發展。2019年香港爆發「反送中」運動，鄭敬基明顯予以支持。2020年，鄭敬基回到加拿大。

去年12月，香港警務處國家安全處指鄭敬基在2020年7月至2024年6月之間，發布煽動分裂中國影片，並在媒體平台發文推動「港獨」，又多次要求外國制裁特區官員，於是依國安法的「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，通緝鄭敬基。（編輯：吳柏緯）1140508