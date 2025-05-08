加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
特派在現場／教宗首輪選舉無果延遲2小時公布 群眾媒體議論紛紛
首頁 / 兩岸
港區國安法
新聞專題
港區國安法1/300
首頁 / 兩岸

香港藝人鄭敬基遭依國安法通緝 表弟被警方帶走調查

2025/5/8 10:15
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港8日電）香港警方去年依國安法通緝藝人鄭敬基，據報導，警方今早帶走鄭敬基在港的表弟夫妻協助調查。

官方香港電台報導，鄭敬基的表弟夫妻二人今早在他們的居所被警方帶到警署協助調查，預計最快中午完成調查。

去年12月，警方新增通緝6名潛逃海外並涉嫌違反港區國安法的人，懸賞港幣100萬元（約新台幣390萬元）緝捕，當中包括鄭敬基。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

鄭敬基是香港藝人兼歌手，80年代是二人組合「風雲樂隊」成員。他早年曾隨家人移民加拿大，之後回港發展。2019年香港爆發「反送中」運動，鄭敬基明顯予以支持。2020年，鄭敬基回到加拿大。

去年12月，香港警務處國家安全處指鄭敬基在2020年7月至2024年6月之間，發布煽動分裂中國影片，並在媒體平台發文推動「港獨」，又多次要求外國制裁特區官員，於是依國安法的「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，通緝鄭敬基。（編輯：吳柏緯）1140508

港區國安法
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
香港民主黨20日召開中委會議 外傳涉及解散
71
更多編輯台推薦新聞：