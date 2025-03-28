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英國發表香港半年報告 北京稱抹黑港人權法治

2025/3/28 18:23
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（中央社記者謝怡璇北京28日電）英國外交部27日發布新一份香港半年報告，細數香港半年來人權相關事件，英國政府並要求中國履行「中英聯合聲明」義務及尊重人權。中國外交部今天表示，英國抹黑香港人權法治，要求停止包庇縱容「亂港分子」。

中國外交部今天下午舉行例行記者會，發言人郭嘉昆回答媒體提問時，作上述表示。

郭嘉昆表示，中方堅決反對英方炮制所謂半年報告干涉中國內政、抹黑香港人權法治。

郭嘉昆稱，事實上，香港已從由亂到治走向由治及興。香港的安全、民主、民眾自由權利得到更有效保障，向全世界展現更安全、自由、開放、更可預期的營商環境，在香港註冊的非本地公司總數創歷史新高。

郭嘉昆批評，一些人應早日走出殖民思維的窠臼，尊重中國主權，尊重香港法治，停止就香港司法案件審理說三道四，停止包庇縱容「亂港分子」。

1997年7月1日，香港主權由英國移交中國後，英國外交部每6個月向國會發布一次報告，闡述香港現況及「中英聯合聲明」執行情形。今年3月27日發布的報告涵蓋去年7月至12月，為此屆由工黨領導的政府上台後，發布的第一份香港半年報告，姿態較上屆政府溫和。

報告細數香港過去半年來人權相關案件，包括香港民主派47人案中有45人被控違反「國安法」、黎智英案、被判「串謀發布煽動刊物」罪的香港「立場新聞」母公司及前總編輯鍾沛權、前署理總編輯林紹桐、香港新增通緝6名海外港人等。

在學術自由方面提到，香港的8所公立大學中僅剩2個學生會仍在運作。

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報告指出，英國本屆政府將繼續要求中國履行「中英聯合聲明」中具有法律約束力的義務，並呼籲香港當局有責任根據香港基本法、經濟社會文化權利國際公約、公民與政治權利國際公約，尊重人權。

報告稱，英國政府將繼續與香港人民站在一起，加強兩地社會間的緊密聯繫，並繼續堅持英國國民（海外）護照（BNO）途徑。（編輯：呂佳蓉）1140328

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