帛琉無動力帆船抵蘭嶼 達悟族迎船儀式見證南島祖先航海智慧

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（中央社記者盧太城台東縣8日電）密克羅尼西亞航海協會領航的傳統帆船「Alingano Maisu」，從帛琉啟航，歷經20天以無動力方式航行，昨天抵蘭嶼。台東縣府和民眾今天於舊開元港舉行達悟族傳統迎船儀式。

台東縣長饒慶鈴臉書今天貼文表示，帛琉傳統舟船Alingano Maisu4月20日由帛琉啟程，由密克羅尼西亞航海協會航海大師Sesario領航，帶著資深水手及來自蘭嶼的張也海‧夏曼航向母親之島-台灣，全程不依賴現代導航科技與動力裝置，改以觀星測海、順風借浪的古老方式航行，象徵對南島祖先航海智慧的傳承與致敬。

Alingano Maisu這趟旅程直線距離超過2100公里，昨天傍晚抵達蘭嶼，今日進港接受歡迎。

饒慶鈴原定今天前往蘭嶼迎接，因氣候關係班機取消；縣府和蘭嶼當地民眾特別於舊開元港舉行達悟族傳統迎船儀式，共同見證這艘憑藉傳統航海技藝橫越太平洋，成功航行至台灣的南島帆船靠岸蘭嶼的歷史時刻。

台東縣政府透過新聞稿表示，此次航程由台東縣政府攜手密克羅尼西亞航海協會辦理，並由帛琉人力資源、文化、經濟發展與觀光部部長、帛琉觀光局台灣辦事處處長等貴賓率團訪台，進行為期數日的文化交流。

台東縣政府表示，這次行程也包括9日的蘭嶼部落巡禮，10日將繼續航行至台東杉原灣及莿桐部落，11日則前往台東縣政府舉辦水手航海經驗分享會，接續數日將至都蘭、成功等地進行文化交流體驗。

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饒慶鈴表示，這次迎接Alingano Maisu的到來，不僅是一次跨國航行壯舉，更是一段南島文化血脈的重新連結。蘭嶼作為台灣南島文化重要據點，擁有豐富航海知識與造船工藝，與帛琉等南島地區文化記憶一脈相承。

她說，這次合作具有重大意義，是兩地文化交流橋梁，促進傳統航海技術的保存發展與友誼，向世界展示南島人民航海智慧和文化底蘊。未來將持續與帛琉、關島等地的航海大師緊密合作，結合達悟族、阿美族等原住民族的傳統船筏技藝，共同推動打造屬於台東的南島帆船。（編輯：吳素柔）1140508

帛琉帆船Alingano Maisu從帛琉當地啟航，歷經約20天時間，以星象非儀器航海技術航海，7日傍晚順利抵達台東蘭嶼，當地達悟族人8日以傳統舞蹈熱情迎接。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年5月8日