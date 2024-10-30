台大解密海面上升釀太平洋古王朝滅亡 示警數十年內多座島嶼面臨危機

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（中央社記者許秩維台北30日電）台大地質系教授沈川洲率領國際團隊，研究被稱為「太平洋威尼斯」的南馬都爾古城遺址，發現因氣候影響、海面日益上升，大量海水沖毀建築物，最終導致一個王朝被推翻。

台灣大學今天發布新聞資料指出，在太平洋島國密克羅尼西亞首都波納佩島的東部海岸，有座名為南馬都爾的廢棄古城，由超過百座以柱狀玄武岩為骨架與珊瑚填充而興建的人工島嶼所組成，遠眺如同海上浮城，被譽為「太平洋威尼斯」。

南馬都爾曾為紹德雷爾王朝之都，因王朝滅亡而棄用。台大地質科學系特聘教授沈川洲領導國際團隊，分析遺址所用珊瑚的年齡，重建其建造歷史，研究成果於10月發表在美國國家科學院院刊，並獲國際頂尖期刊「科學」（Science）特別報導。

根據團隊研究發現，南馬都爾的建設集中於西元10世紀到15世紀，有兩個主要時期，第1個階段為10世紀到12世紀，是王朝的興起；第2個階段是12世紀末到15世紀初，建造時間比先前研究估計還早幾百年。

沈川洲表示，火山岩漿噴發後形成的波納佩島長期緩慢冷卻，地層收縮，導致該島嶼每年以1毫米速度下陷，使海平面相對上升，海岸線逐漸退縮，在第2建設階段，遺址已低於平均海平面。

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沈川洲提到，加上超過百年的激烈太平洋氣候振盪，反聖嬰年時盛行東風，西太平洋海面上升，海浪頻繁衝擊海岸，大量海水侵入南馬都爾，沖毀建築物，使維護與修繕成為王朝的沉重負擔，導致民怨爆發，最終使得王朝被推翻。

透過此案例的警示，沈川洲也提醒，當前太平洋與印度洋氣候震盪的加劇，加上全球暖化影響，海平面每年上升超過3毫米，未來數十年內將有更多島嶼面臨被海水淹沒的危險，氣候難民人數預計將急劇攀升，因此遏止暖化、減緩全球災難，是當前最重要的任務。（編輯：陳清芳）1131030

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