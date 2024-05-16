曼谷世紀末前可能因海平面上升遭淹沒 泰政府：考慮遷都

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（中央社曼谷16日綜合外電報導）泰國氣候變遷辦公室一名高階官員告訴法新社，由於海平面持續上升，泰國可能不得不考慮將首都自曼谷遷出。

法新社報導，預測一貫地顯示，地勢低窪的曼谷有可能在本世紀末之前被海水淹沒。

泰國繁華的首都曼谷大部分地區，已經常在雨季遭遇水災。

泰國氣候變遷和環境署（Department of Climate Change and Environment）副署長帕維奇（Pavich Kesavawong）昨天示警，曼谷這座城市可能無法適應世界目前的暖化趨勢。

帕維奇告訴法新社：「我認為我們已經超過攝氏1.5度。」他指的是全球溫度比工業化前水準的升幅。

「現在我們必須回頭考慮適應問題。」

「如果我們保持（目前的）情況，我想曼谷將被淹沒。」

他說，曼谷市政府正在研究一些措施，包括仿照荷蘭的做法建造堤防。

帕維奇說，但「我們一直都在考慮搬遷」；他指出，這些討論都是基於假設性的問題，而且問題「非常複雜」。

他說：「我個人認為這是一個不錯的選擇，這樣我們就可以將首都的政府區域和商業區域一分為二。」

「曼谷（將）仍然是政府首都，但商業區要遷移。」

雖然此舉距離被採納為政策還有很長的路要走，但在東南亞地區並非沒有先例。

努山塔拉（Nusantara）將在今年成為印尼新首都，它將取代正在下沉和受到汙染的雅加達，成為印尼的政治中心。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1130516