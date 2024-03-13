印尼部長：遷都後 雅加達會像紐約成為經濟中心

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（中央社記者李宗憲雅加達13日專電）印尼內政部長狄托今天表示，雅加達特區失去首都位置後，未來將成為經濟中心，如同美國紐約或澳洲的雪梨和墨爾本一樣。另外，國會與政府明天討論雅加達特區法草案，其中雅加達正副省長是否由總統直接任命的規定引發爭議。

狄托（Tito Karnavian）今天在人民代表會議（DPR）的工作會議上表示，希望雅加達特區未來成為一個經濟中心，就像美國紐約，或是澳洲的雪梨和墨爾本一樣。

他說：「我們希望雅加達成為經濟、服務業、銀行等領域的主要中心，雅加達應該與美國紐約，或是澳洲的雪梨和墨爾本類似。」

狄托表示，為了將雅加達建設為世界級城市，人民代表會議、公共發展部門和政府需要共同做出承諾。他說：「雅加達不僅要在東南亞具有競爭力，還要與世界其他發達城市相當。」

另外，根據美都新聞網（Medcom）報導，印尼國會明天將與政府開會討論雅加達特區法草案，印尼政府將指派多名部長與會，包括狄托、財政部長穆里亞尼（Sri Mulyani Indrawati）、國家發展計劃部部長蘇哈索（Suharso Monoarfa）等。

其中，最具爭議的規定是草案中的第10條第2款，內容指出，雅加達失去首都地位後，正副省長將由總統根據地方議會的建議任命，受到社會極大關注。

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根據「羅盤報」（Kompas）昨天公佈民調顯示，有66.1%的受訪者不同意雅加達正副省長由總統任命，其中52.1%的受訪者不同意，14%的受訪者強烈不同意。

報導指出，高達40.8%的受訪者表示，由總統直接任命省長，沒有地方選舉而顯現民主衰落，24.5%的受訪者認為容易出現利益衝突，24.5%的受訪者則擔心大眾聲音將愈來愈不受到傾聽，另有9.8%的受訪者表示，非民選的省長將不再代表人民。（編輯：韋樞）1130313