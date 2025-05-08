NBA勇士柯瑞腿筋拉傷 最快對灰狼第5戰復出

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（中央社洛杉磯7日綜合外電報導）美國職籃NBA金州勇士今天表示，陣中柯瑞（Stephen Curry）因腿筋受傷至少缺席一周。柯瑞預計最快會在對灰狼的第5戰復出，球隊冀望巴特勒（Jimmy Butler）扛起得分重責。

綜合法新社與路透社報導，勇士昨天以99比88在西區準決賽首戰擊敗明尼蘇達灰狼，不過11次入選明星賽的柯瑞在第2節因傷蹣跚下場。

勇士隊以聲明表示，柯瑞今天早上接受核磁共振（MRI）檢查，結果確認傷勢為一級腿筋拉傷，「將在一周後重新評估柯瑞的傷勢」。

勇士與灰狼明天將在明尼蘇達進行第2戰，第3戰與第4戰則是移師舊金山，分別是10日與12日。

柯瑞有可能在14日的第5戰復出，如果不能的話，他將有另外3天時間恢復，然後在18日於舊金山參加系列賽第6戰。

至於勇士陣容方面，球隊現在將得分重責轉向巴特勒。他是勇士季中簽下的球員，也被稱為「季後賽吉米（Jimmy）」，因為他在像季後賽這樣的關鍵時刻，能夠提升自己的戰力。

巴特勒曾將柯瑞比喻成蝙蝠俠，自稱是協助蝙蝠俠的羅賓（Robin），但現在巴特勒需為全隊挺身而出，希爾德（Buddy Hield）在過去2場比賽則是為羅賓的角色作出最佳詮釋。

希爾德在勇士與休士頓火箭季後賽首輪第7戰中，出人意外地以極為搶眼的表現成為英雄，他在這場客場勝利中投進9個三分球，拿下33分。

希爾德在昨天的西區準決賽首戰依舊保持火熱狀態，個人拿下24分、抓下8個籃板，同時也為勇士出色的防守做出貢獻。

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勇士另一名好手格林（Draymond Green）則是王朝基石，他曾在2015年、2017年、2018年與2022年隨隊奪下總冠軍。格林在對灰狼首役中拿下18分，另有8個籃板與6次助攻，勇士比以往任何時候都需要格林的領導。

對於柯瑞因傷缺陣，巴特勒表示：「我想我們都希望30號（柯瑞背號）回歸，這是絕對可以肯定的。」（譯者：屈享平/核稿：張曉雯）1140508