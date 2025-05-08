曾與超級新人柯茲同隊 沙子宸觀察：表情始終如一

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（中央社記者林宏翰洛杉磯7日專電）美國職棒運動家隊把超級新人柯茲升上大聯盟，他在小聯盟僅出賽32場，上升速度驚人，台灣投手沙子宸去年短暫與柯茲同隊，對他比賽態度印象深刻，「無論打得好不好，表情都一樣」。

22歲的柯茲（Nick Kurtz）是運動家隊2024年選秀會的首輪第一指名。當年選秀會有615名球員入選，一壘手柯茲的選秀順位高居第4名，可見實力是同輩之中的頂尖，在亞洲棒球界稱為「大物新人」。

柯茲去年下半季展開職業生涯，在運動家1A港口隊出賽7場，敲出10支安打，包括4支全壘打、2支二壘安打，打擊實力驚人。台灣投手沙子宸去年和今年效力港口隊，近距離見證這名超級新人的身手。

柯茲去年下半季在1A、2A出賽共12場，今年季初在小聯盟最高層級3A出賽20場，敲出7支全壘打，4月23日升上大聯盟。

沙子宸向中央社記者表示，去年季中柯茲加入球隊，第一印象是他的身材高大，身高接近200公分、肌肉壯碩，但又具備絕佳的運動能力。沙子宸有一次見到，柯茲在一壘防守時，飛身跳起，接殺一顆飛越一壘上空的平飛球。

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柯茲打擊力量驚人，沙子宸說：「看他練打的時候，你就知道他是球隊的選秀狀元。因為他在練打的時候，他都把球打出球場外。所以看到他上大聯盟，其實不意外。」

柯茲與沙子宸年齡相近，同樣在2003年出生，柯茲只比沙子宸年長7個月。沙子宸說，與選秀首輪的頂尖球員同隊，觀察到「他們面對比賽的心情很穩定，打得好、打得不好，他們的表情始終如一，看得出來，他們對自己的目標明確，知道自己要做什麼」。（編輯：陳承功）1140508