探討校園正向管教 劉珞亦：教育變複雜化

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（中央社記者洪素津台北8日電）公視節目以紀錄片「一座桃花洞」探討校園正向管教相關議題，主持人劉珞亦坦言過往只要展現權威性就有效，但隨時代演變，學生和家長的自主意識越來越高，第一線教師面臨的管教問題變複雜化。

紀錄片「一座桃花洞」是部深度共情「問題少年」與「矯正教育」的作品，曾入圍2024台灣國際紀錄片影展（TIDF）華語紀錄片單元。片中與世隔絕的桃花洞學校，既是問題少年的管訓地，也是人性實驗室，呈現威權老師與弱勢學生的權力關係，親情、愛情與友情都在名為改造的熔爐中煎熬著。

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節目「公視主題之夜SHOW」進而探討威權管教與學習覺醒的歷程，法律白話文運動社群總監劉珞亦透過新聞稿建議大眾思考：「管教本身是非常複雜的事，過往大家認為管教很簡單，是因只要展現權威性跟威權就會有效。但當台灣的社會、自由跟民主越來越成熟，學生的自主意識越來越高，家長意見也越來越多時，第一線教師面臨的管教問題就會變得極為複雜。」

退休公民老師王者欣直言，理解現今教師面對高漲的學生權利意識，管理學生相當困難，但仍呼籲教師：「對於每個不同的孩子，要看到他的狀況，多關心他，因為可能你的關心會救了一個孩子。」 （編輯：李亨山）1140508