老宅延壽工程最高補助65% 設地方顧問團輔導個案

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（中央社記者高華謙台北8日電）內政部今天說，推動老宅延壽政策，每個個案工程補助上限65%，另也將結合衛福部長照3.0與經濟部家電汰舊換新補助，並成立地方顧問團，串連建築、社工、電梯業者等不同產業，直接輔導個案，協助住戶辦理初評與老宅修繕評估等。

考量台灣進入超高齡社會，內政部擬推出「老宅延壽規劃」，預計3年投入新台幣50億元，優先針對屋齡30年以上、4層樓至6層樓、且無結構危險疑慮的集合住宅，依照公共區域及室內修繕項目，進行如管線更新、建物立面修繕、屋頂防水、新增無障礙設備等，給予經費補助修繕，最快下半年將計畫呈報行政院。

內政部今天部務會報由國土管理署針對「老宅延壽」規劃做進一步報告。內政部政務次長董建宏在部務會報會後記者會表示，房屋整修分為結構改善與內部環境整修等不同面向，內政部老宅延壽計畫將結合衛福部與經濟部政策與補助推動，例如內部環境改善方面，有的長者怕光、需要特別輔具等，就會結合衛福部長照3.0本來就有的補助機制。

董建宏表示，內政部也會補助老舊住宅的電路系統更新整理，待電路系統變得更安全後，就可以納入經濟部的ESCO節能計畫，進行節能家電用品等相關補助。

硬體改善方面，國土署主任秘書歐正興指出，每個個案工程費補助上限為65%，若工程費用龐大，補助費用也可能達新台幣千萬元，像是建築外觀修繕、公共環境改善、機能強化等都是選項之一，供自由選擇。

歐正興說，會成立中央顧問團，除了盤點資源，並納入政府部門、學者、業界專家、公會等，進行全國性政策宣導與提供指引。

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歐正興表示，另也預計規劃輔導地方政府成立老宅延壽顧問團，串連建築、土木、營造、社工、電梯業者與室內裝修業者等，直接協助符合資格的住宅辦理初評與老宅修繕評估，也會協助民眾向地方政府申請、到現場看施工狀態並提供建議等；中央會補助地方政府作業費，也會提供運作優良的地方顧問團成案獎金。

媒體詢問，一樓住戶在加裝電梯方面無法受惠，卻可能要分攤費用，可能成為政策推動阻力，是否有協調機制。歐正興說，這在推動方面確實有困擾，這時地方顧問團角色就很重要，要負責社區協調；目前還在修改相關規定，例如放寬為原則上有管委會決議就可以裝設電梯，如果沒有管委會，只要半數以上所有權人同意就可以進行。（編輯：謝佳珍）1140508

（內政部提供）

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