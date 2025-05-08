加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
9日高溫悶熱估南部36度以上 中部以北晚間轉雨
首頁 / 政治

老宅延壽工程最高補助65% 設地方顧問團輔導個案

2025/5/8 18:20（5/8 18:43 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
內政部政務次長董建宏（左）與內政部國土署主任秘書歐正興（右）8日在內政部記者會，說明老宅延壽政策規劃方向。中央社記者高華謙攝 114年5月8日
內政部政務次長董建宏（左）與內政部國土署主任秘書歐正興（右）8日在內政部記者會，說明老宅延壽政策規劃方向。中央社記者高華謙攝 114年5月8日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙台北8日電）內政部今天說，推動老宅延壽政策，每個個案工程補助上限65%，另也將結合衛福部長照3.0與經濟部家電汰舊換新補助，並成立地方顧問團，串連建築、社工、電梯業者等不同產業，直接輔導個案，協助住戶辦理初評與老宅修繕評估等。

考量台灣進入超高齡社會，內政部擬推出「老宅延壽規劃」，預計3年投入新台幣50億元，優先針對屋齡30年以上、4層樓至6層樓、且無結構危險疑慮的集合住宅，依照公共區域及室內修繕項目，進行如管線更新、建物立面修繕、屋頂防水、新增無障礙設備等，給予經費補助修繕，最快下半年將計畫呈報行政院。

內政部今天部務會報由國土管理署針對「老宅延壽」規劃做進一步報告。內政部政務次長董建宏在部務會報會後記者會表示，房屋整修分為結構改善與內部環境整修等不同面向，內政部老宅延壽計畫將結合衛福部與經濟部政策與補助推動，例如內部環境改善方面，有的長者怕光、需要特別輔具等，就會結合衛福部長照3.0本來就有的補助機制。

董建宏表示，內政部也會補助老舊住宅的電路系統更新整理，待電路系統變得更安全後，就可以納入經濟部的ESCO節能計畫，進行節能家電用品等相關補助。

硬體改善方面，國土署主任秘書歐正興指出，每個個案工程費補助上限為65%，若工程費用龐大，補助費用也可能達新台幣千萬元，像是建築外觀修繕、公共環境改善、機能強化等都是選項之一，供自由選擇。

歐正興說，會成立中央顧問團，除了盤點資源，並納入政府部門、學者、業界專家、公會等，進行全國性政策宣導與提供指引。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

歐正興表示，另也預計規劃輔導地方政府成立老宅延壽顧問團，串連建築、土木、營造、社工、電梯業者與室內裝修業者等，直接協助符合資格的住宅辦理初評與老宅修繕評估，也會協助民眾向地方政府申請、到現場看施工狀態並提供建議等；中央會補助地方政府作業費，也會提供運作優良的地方顧問團成案獎金。

媒體詢問，一樓住戶在加裝電梯方面無法受惠，卻可能要分攤費用，可能成為政策推動阻力，是否有協調機制。歐正興說，這在推動方面確實有困擾，這時地方顧問團角色就很重要，要負責社區協調；目前還在修改相關規定，例如放寬為原則上有管委會決議就可以裝設電梯，如果沒有管委會，只要半數以上所有權人同意就可以進行。（編輯：謝佳珍）1140508

（內政部提供）
（內政部提供）
（內政部提供）
（內政部提供）
歐正興
內政部投50億助老宅延壽 3條件集合住宅有望獲補助
董建宏
台中忠明南路改善完工 中央補助1.16億提升通行安全台南仁德再生水廠正式通水 每日供應8000噸
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

71
更多編輯台推薦新聞：