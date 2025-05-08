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花蓮吉安韭菜缺工減產 農改場開發機械助特色產業

2025/5/8 17:46（5/8 18:11 更新）
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花蓮吉安四寶之一的韭菜種植工法特殊，只能仰賴大量人力作業，但因農業缺工減產。花蓮區農業改良場開發一系列「白頭韭菜省工機械」盼輔助農友，8日舉辦示範觀摩會。（花蓮區農業改良場提供）中央社記者李先鳳傳真 114年5月8日
花蓮吉安四寶之一的韭菜種植工法特殊，只能仰賴大量人力作業，但因農業缺工減產。花蓮區農業改良場開發一系列「白頭韭菜省工機械」盼輔助農友，8日舉辦示範觀摩會。（花蓮區農業改良場提供）中央社記者李先鳳傳真 114年5月8日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣8日電）花蓮吉安四寶之一的韭菜，種植工法特殊且只能仰賴大量人力作業，因農業缺工減產，花蓮區農業改良場開發一系列「白頭韭菜省工機械」，盼輔助農友，支持地方特色產業發展。

花蓮縣吉安鄉曾為全台果菜拍賣市場中白頭韭菜的最大供應產地，種植面積約為60公頃，主要種植區在永興村及稻香村，隨著農業缺工問題逐漸浮現，吉安鄉農會體恤農忙時期人力短缺等問題，向農業部花蓮區農業改良場提出省工機械需求，為此花蓮場開發一系列「白頭韭菜省工機械」，今天舉辦省工機械栽培示範觀摩會。

吉安鄉農會總幹事張德奇指出，過去吉安韭菜每年共同運銷金額約有新台幣1億2000萬元，如今僅3000萬元左右，種植的面積大幅縮減。

花蓮區農業改良場說明，吉安生產的白頭韭菜相較於常見的韭菜，口味較甘甜、辛辣度較低。要種出優質的白頭韭菜有特殊種植工法，需先以機械開溝作畦後，再以人工構築淺溝，才可為韭菜營造好的生長環境。

韭菜種植至初次採收後，於淺溝處覆蓋木屑，使韭菜根部因木屑覆蓋而白化，因而韭菜根部呈現白色且纖維細緻，進入市場販售具較高品質及售價。但因其種植工法特殊，只能仰賴大量人力作業，效率慢且費工，在農業缺工問題不斷擴大下，白頭韭菜的栽培面積日益減少，地方特色作物也面臨產業困境。

花蓮區農業改良場表示，開發白頭韭菜田間作業機械，分為三大項目，分別為附掛式作畦機、乘坐式移植機以及多功能田間管理車（附掛木屑撒佈機）。其中附掛於迴轉犁之後的作畦機，可於整地的同時一併完成作畦，且單人操作機械即可，較人工作畦效率提高20倍，可減少人事成本支出達95%以上。

乘坐式移植機由2名人員操作，一人專職供苗，另一人駕駛兼供苗，作業效率每分鐘可移植48株，速度較人工提高 3倍以上。

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多功能田間管理車可供田間噴藥（肥）及採收後木屑撒佈等田間作業，機體為一高腳式作業車並附掛木屑撒佈機，提高木屑撒佈效率並降低人工成本。

花蓮區農業改良場指出，隨著農業勞動力減少、從事農業人口降低，農業生產技術轉型勢在必行，將提供堅強的技術支援，以機械化導入新式栽培技術，將可減輕農事辛勞，更可將韭菜種植的生產模式規格化，提高栽培管理流程機械化程度，為吉安鄉特色農產注入新活力，使特色作物得以永續發展。（編輯：李亨山）1140508

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花蓮農改場開發一系列「白頭韭菜省工機械」，8日舉辦示範觀摩會，不僅可減輕農事辛勞，更可將韭菜種植生產模式規格化，提高栽培管理流程機械化程度，為吉安鄉特色農產注入新活力，使特色作物得以永續發展。（花蓮區農業改良場提供）中央社記者李先鳳傳真 114年5月8日
花蓮農改場開發一系列「白頭韭菜省工機械」，8日舉辦示範觀摩會，不僅可減輕農事辛勞，更可將韭菜種植生產模式規格化，提高栽培管理流程機械化程度，為吉安鄉特色農產注入新活力，使特色作物得以永續發展。（花蓮區農業改良場提供）中央社記者李先鳳傳真 114年5月8日
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