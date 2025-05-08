川普推對等關稅 大馬：美國拒絕與東協集團談判

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（中央社記者黃自強吉隆坡8日專電）美國總統川普宣布關稅措施震撼全球，馬來西亞表明不採報復行動，投資、貿易和工業部今天說，美國仍堅持與東協各成員國雙邊談判，拒絕以東協區域集團模式談判。

馬來西亞官方新聞社馬新社（Bernama）等大馬媒體報導，投資、貿易和工業部（MITI）雙邊經濟貿易關係主任拉文德蘭（Raveendran Nair A/L K. Kesavan Nair）說，大馬必須以雙邊方式談判，如果以東南亞國家協會（ASEAN）的集團方式談判，會被認為是聯合對抗美國。

他認為，東協各成員國有不同利益、產品與關稅稅率，雖然東協是一個集團，但也要雙邊談判，馬來西亞別無選擇。

拉文德蘭說，大馬4月下旬派出投資、貿易和工業部部長東姑扎夫魯（Tengku Zafrul Aziz）等部長層級代表團前往美國談判，談判仍處於初步階段，基於保密協議，無法對外界透露進度。

大馬媒體報導，馬來西亞尋求最佳解決方案，實現共同利益，東姑扎夫魯也盼與美國持續對話。首相安華（Anwar Ibrahim）昨天透過社群平台臉書（Facebook）說明要採謹慎方式解決關稅問題，優先透過外交談判與區域合作。

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馬來西亞迄今多次稱不會採取關稅報復措施，但啟動5項應對貿易挑戰措施，包括啟動國家地緣經濟指揮中心（NGCC）、設立管理美國關稅工作小組、召開特別東協經濟部長會議、與美方高層戰略對話、多元化並擴大出口市場。

川普（Donald Trump）4月2日宣布對多國課徵對等關稅，東南亞各國尤其受衝擊，其中，馬來西亞面臨24%關稅，但川普4月9日又將對等關稅措施暫緩90天實施，在這段時間僅實施10%基準關稅。（編輯：韋樞）1140508