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114年身心障礙人員特考增列名額 共達203名

2025/5/8 18:15
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（中央社記者高華謙台北8日電）考試院會今天通過，民國114年公務人員特種考試身心障礙人員考試第2次增列需用名額29名，連同原公告及第1次增列需用名額共203名，為身心障礙者提供更多擔任公職機會。

考試院透過新聞稿說明，這項考試原公告需用名額為110名，第1次增列需用名額64名，合計174名，其中三等考試38名、四等考試68名、五等考試68名；但因機關仍有用人需求，經銓敘部及行政院人事行政總處再次提報缺額，第2次增列需用名額29名，其中三等考試4名、四等考試9名、五等考試16名。

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考試院指出，連同原公告需用名額及第1次增列需用名額，本項考試需用名額總計203名，包括三等考試42名、四等考試77名、五等考試84名。

考試院表示，本項考試已於4月19日至20日舉行完畢，預訂6月11日榜示，針對各類科增列需用名額情形，可以上考選部官方網站查詢。（編輯：張若瑤）1140508

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