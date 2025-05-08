越籍移工搭火車掉400萬現金 雇主聞訊感意外

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（中央社記者楊思瑞、蔡智明台南8日電）越南籍胡姓男子昨晚搭台鐵區間車，遺落裝約400萬元現金提袋，經列車長協助尋獲；胡男為嘉義石材廠移工，雇主也不清楚為何他會帶這麼多現金。警方將持續釐清案情。

鐵路警察局高雄分局偵查隊長陳耀宗今天接受媒體聯訪表示，經清點後，提袋內有共約新台幣400萬元舊鈔，外觀看起來不像是剛從銀行領出來，因金額較龐大，有更仔細查證必要，希望把監視器等相關佐證資料查清楚，並確認實際失主身分。

媒體詢問，這筆錢的來源及用途，是否是失主要交給姊夫發薪水用，或者有其他可能性？陳耀宗表示，目前主要查證方向是資金來源，是否涉及洗錢防制法相關規定，調查仍在持續進行中，內容不便公布。

陳耀宗說，警方將依失主說法再做相關查證，不會只依照單方面說法，還會依失主談話內容訪談相關證人，警方並已與台南地檢署檢察官取得聯繫，若確認這筆錢不是洗錢防制法規定的不法所得，將向檢察官報告後，再依台鐵遺失（留）物處理原則發還。

胡男原本透過親友聯絡台鐵及警方，預計今晚到台鐵新營站領回失物，鐵路警察根據相關資料，聯絡到仲介公司，並前往位於嘉義的石材廠找人。

胡男的雇主向前往採訪媒體表示，胡男下班後的行為與公司無關，並不清楚胡男為何會帶那麼多錢，目前已請仲介出面協助當翻譯，接受警方調查，胡男也已被鐵路警察帶走。

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鐵路警察局高雄分局昨晚8時許接獲台鐵通報，指稱有旅客於列車上遺失鉅額現金，經查為越南籍胡姓男子搭乘區間車3258次由中洲站北上，於台南站下車時，忘記將裝有現金的提袋帶下車，胡男隨後至台鐵台南站服務台請求台鐵人員協助。

經台鐵列車長於車廂間尋獲與民眾描述特徵相符提袋，交給新營站人員及鐵警保管，因現鈔金額龐大，立即通報員警到場，經清點提袋內金額約有400萬元，警方持續釐清案情。（編輯：吳素柔）1140508