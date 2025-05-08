「成仁高中偵探社」第2季準備開拍 破案難度升級

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（中央社記者葉冠吟台北8日電）青少年沉浸式解謎實境秀「成仁高中偵探社」入選2025世界公視大展（INPUT），昨天在西班牙和全球觀眾見面，更宣布第2季準備開拍，強化「遊戲」與「人性對抗」實境張力。

由小公視與三鳳製作共同打造的「成仁高中偵探社」結合燒腦推理與實境劇。故事圍繞「成仁高中偵探社」一群熱血高中生偵探，抽絲剝繭破解校園中各類事件，從校園霸凌、性騷擾案，到探索校園毒品和賭博等議題。

主持人視網膜今天透過小公視分享，拍攝節目對他有回春效果，「跟他們（青少年探員）相處起來，讓我覺得年輕了15歲！」

製作人黃琳容指出，節目透過推理遊戲包裹真實案例，讓觀眾享受「破案解謎」的樂趣，也認識真實社會議題，更能透過青少年探員的推理與告白，讓嚴肅議題化為燒腦謎題，也展現青春的真實與矛盾。

節目團隊預告，「成仁高中偵探社」第2季已準備開拍，內容與形式將全面升級，強化「遊戲」與「人性對抗」的實境張力，設計出難度更高、機制更殘酷的花式淘汰制度。

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第2季議題也將聚焦更多青少年日常的「灰色地帶」，包含恐怖情人、心靈課程操控、未成年援交等，持續以推理形式映照真實社會現象。

在第2季播出前，今天起「小公視YouTube頻道」將每週上架「成仁高中偵探社」第1季全部集數，串流平台「公視＋」也可免費收看。（編輯：管中維）1140508