家家「你給我的」描繪母子情深 謝媽媽給愛唱歌靈魂

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（中央社記者陳怡璇台北8日電）歌手家家新作「你給我的」MV描繪母子間的情感，在母親節前夕上線，家家直呼看到劇本就很想媽媽、感謝媽媽給她的樂觀性格跟愛唱歌的靈魂。

歌手家家睽違6年推出全新專輯「你給我的」，同名主打歌邀請到演員葉全真、入圍去年金馬獎最佳新人獎的林政勳攜手演出，詮釋母子情深的故事和失智症議題。

唱片公司分享，家家當初看到劇本時便想起8年前過世的母親，她與媽媽感情十分深厚，彼此總會互相報備行程、給予關心，媽媽的工作是國標舞服裝裁縫師，也曾親手為她打造演唱會服裝，讓她念念不忘，家家直呼「真的很想她」。

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「你給我的」歌曲講述一段放不下、捨不得忘記的情感記憶，MV則延伸出一段溫馨動人的親情故事，葉全真與林政勳更為此特別練習華爾滋與倫巴等舞步。

其中一場戲，家家、葉全真與其他舞者正在排練一段表演，因隊形與舞步設計需要不斷繞圈旋轉，葉全真說，轉了無數圈整個頭暈想吐；林政勳笑喊快鐵腿，家家則說：「好險我是演我自己，一個歌手就好。」（編輯：龍柏安）1140508