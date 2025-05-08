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習蒲會談 習近平：面對強權霸凌會與俄方捍衛權益

2025/5/8 17:37（5/8 18:41 更新）
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當地時間8日上午，中國國家主席習近平出席俄羅斯總統蒲亭在克里姆林宮舉行的歡迎儀式。（中新社）中央社
當地時間8日上午，中國國家主席習近平出席俄羅斯總統蒲亭在克里姆林宮舉行的歡迎儀式。（中新社）中央社
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（中央社記者呂佳蓉北京8日電）中國國家主席習近平今天在莫斯科與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）舉行會談。習近平表示，面對國際上的單邊主義逆流與強權霸凌行徑，中方將與俄方一起，肩負起作為世界大國的特殊責任，捍衛中俄與開發中國家權益。

習近平7日至10日對俄羅斯進行國是訪問，並將出席「紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利」（二次大戰歐洲戰役結束）80週年閱兵活動。這是習近平上任後第11次訪問俄羅斯，俄國也是他出訪次數最多的國家。

此次習近平訪問的背景是在美國總統川普（Donald Trump）上任後，美中關稅戰升級，以及俄烏戰爭和談未見明顯成效下進行。

綜合新華社與央視新聞等官媒報導，習近平在當地出席蒲亭舉行的歡迎儀式，接著雙方舉行小範圍會談。

習近平表示，很高興應蒲亭邀請再次訪問俄羅斯並出席「紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利」80週年慶典。

習近平指出，歷史和現實充分證明，持續發展和深化中俄關係，是傳承兩國人民世代友好的應有之義，是雙方彼此成就、促進各自發展振興的必然選擇，也是捍衛國際公平正義、推進全球治理體系改革的時代呼喚。

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習近平指出，「今年是中國人民抗日戰爭、蘇聯偉大衛國戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年。80年前，中俄兩國人民付出巨大犧牲，贏得偉大勝利，為維護世界和平和人類進步事業作出彪炳史冊的歷史貢獻」。

習近平指出，當前，面對國際上的單邊主義逆流和強權霸凌行徑，中方將與俄方一起，肩負起作為世界大國和聯合國安理會常任理事國的特殊責任，挺膺擔當，共同弘揚正確二戰史觀，維護聯合國權威和地位，堅決捍衛中俄兩國及廣大開發中國家權益，攜手推動平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化。（編輯：陳鎧妤）1140508

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