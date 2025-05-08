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關稅戰持續 李強將出席東協波斯灣合作理事會峰會

2025/5/8 18:03（5/8 18:37 更新）
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美中關稅戰持續，中國國務院總理李強將於27日出席在吉隆坡舉行的「東協－波斯灣合作理事會－中國峰會」。（中央社檔案照片）
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（中央社台北8日電）美中關稅戰持續，路透社今天報導，中國國務院總理李強將於27日出席在吉隆坡舉行的「東協－波斯灣合作理事會－中國峰會」，報導形容中國希望團結其他國家反對美國的關稅政策。

路透社的報導指出，自美國總統川普於4月2日公布加徵關稅措施後，中國正積極修復與歐盟、日本和韓國的關係。

中國國家主席習近平4月才訪問東南亞3國，包括馬來西亞，據知情人士表示，李強將於27日出席在吉隆坡舉行的「東協－波斯灣合作理事會－中國峰會」（ASEAN-GCC-China summit）。26日馬來西亞也會舉行東協峰會。

報導指出，這次峰會的籌備工作於幾個月前已開始，早於川普的關稅政策，由於兩大地緣政治強國均受邀前往，預計貿易將成為議程的重點。

在李強訪問吉隆坡前，中國國務院副總理何立峰近日將與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在瑞士舉行會談，外界普遍視為美中就關稅戰展開會談。

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中國及馬來西亞外交部沒有回應路透社的置評請求。

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