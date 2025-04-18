經濟遭逢多事之秋 中國國務院：持續穩股市穩房市

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（中央社台北18日電）中國經濟近年持續走低之際又遇美國祭出關稅手段，中國國務院總理李強今天主持召開國務院常務會議指出，要著力穩就業穩外貿、持續穩定股市以及持續推動房地產市場平穩健康發展。

據官媒新華社，李強18日主持召開中國國務院常務會議，「研究穩就業穩經濟推動高質量發展的若干舉措」。

會議指出，面對複雜嚴峻的外部環境，要深入貫徹中共中央經濟工作會議部署，加力落實今年政府工作報告明確的政策措施，錨定經濟社會發展目標，加大逆週期調節力度，著力穩就業穩外貿，著力促消費擴內需，著力優結構提質量，做強中國國內大循環，推動經濟高質量發展。

會議也表示，要鼓勵企業積極穩定就業，加大職業技能培訓力度，擴大以工代賑等支持，加強就業公共服務。要穩定外貿外資發展，一業一策、一企一策加大支持力度，支持外資企業境內再投資。要促進養老、生育、文化、旅遊等服務消費，擴大有效投資，大力提振民間投資積極性。

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會議並且提到，相關舉措推出後，要直達企業和群眾，提高落地效率，確保實施效果。

面對中美貿易戰對中國經濟造成的壓力，李強17日在中國國務院專題學習會上指出，政府官員需在「關鍵時刻」透過及時、積極的政策舉措提振市場信心。（編輯：周慧盈）1140418