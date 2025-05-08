玉山金首季淨利87.9億元創新高 併保德信投信已送件

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（中央社記者羅元駿台北8日電）玉山金今天表示，2025年首季稅後淨利新台幣87.9億元，年增40.6%，寫下歷年單季最高紀錄；至於3月宣布取得保德信投信91.2%股權投資案，已送件金管會，待審議核可後將發揮銀行、證券與投信整合綜效。

玉山金今天舉行2025年第1季法說會並發布新聞稿指出，首季稅後淨利達87.9億元，年成長40.6%，為單季最高紀錄，每股盈餘（EPS） 0.55元。

玉山金說明，核心子公司玉山銀存、放款穩健發展，其中，首季受惠於人工智慧（AI）及半導體相關產業需求帶動出口，總放款年增10.7%，企業放款及個人放款分別成長12.3%、9.8%。海外布局方面，首季海外分、子行獲利較同期成長17.8%，海外獲利占銀行整體26.5%。

玉山金進一步指出，今年首季淨手續費收入達70.2億元，年增12.5%；其中，財富管理淨手續費收入35.3億元，年增18.2%，均創歷年同期新高，顯示玉山銀聚焦高端顧客經營有成，財管2.0戶數也進入市場前3大。

股利政策部分，玉山金說明，董事會決議通過發放現金股利1.2元和股票股利0.1元，合計1.3元，股利待今年6月13日股東會確認通過。

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玉山金表示，持續推動以顧客為核心的數位轉型，推動「金融無塵室」計畫，採用多層加密與同態加密技術，打造安全合規的跨機構資料協作平台，首期將聚焦警示帳戶聯防，以提升反詐能力與風險控管。

玉山金強調，為擴大版圖迎向「金控2.0」時代，董事會通過取得保德信投信91.2%股權，已送件金管會，未來待主管機關審議核可後，將有助於玉山在證券市場研究、商品設計及專業服務的提升，發揮銀行、證券與投信的整合綜效。（編輯：張均懋）1140508