張懷秋「大嘴巴」解散陷低潮 赴美上表演課追夢

（中央社記者洪素津台北8日電）演員張懷秋隨節目「誰來晚餐」拜訪台南露天電影放映師家族，他在節目中分享事業面臨低潮的歷程，坦言從「大嘴巴」解散後心情變得憂鬱，飛美國上表演課又不被媽媽所認可，最後是靠粉絲的支持撐過去。

張懷秋早期是嘻哈團體「大嘴巴」的成員之一，演過不少電視劇，近年來開始參與電影演出，因電影「角頭—大橋頭」中的反派角色，再度獲得許多關注。

張懷秋到「誰來晚餐」實境節目台南露天電影放映師家族，節目上張懷秋聽到家族成員璞元分享家族露天放映事業遇到的困難，他則分享自己在「大嘴巴」解散後，其實也有過一段低潮期。他表示雖然自己盡量不去用「低潮」這種較為負面的邏輯去思考當時的狀況，但他坦承那段日子的確是滿憂鬱的。

因為想追尋演員夢想，張懷秋選擇再次進修，把手上所有工作邀約都推掉，離開演藝圈一陣子，飛回去美國洛杉磯上表演課。張懷秋這個選擇在當時也無法讓家人理解，他說道：「比較沒有辦法理解的是我媽媽，因為媽媽覺得演藝圈就唱歌唱得好好的，那時候跟媽媽的摩擦會比較多一點。」

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璞元和張懷秋2人因拍攝電視劇「必娶女人」認識， 張懷秋坦言，其實當時正處於對自己演技自我懷疑的階段，遇到璞元熱情的支持，意外成為當時內心的一個靠岸，「因為我在拍那部戲的時候表現得不好，到現場有時候會自我懷疑和責怪。那時候看到他，至少在片場，會讓我覺得生活還是繼續的很美好；他在我拍戲的那段時間中對我來說很重要。」

「誰來晚餐」全新第16季現正熱播中，每週五晚間9時於公視頻道首播、「誰來晚餐」節目FB粉絲團、YouTube頻道同步直播。（編輯：李亨山）1140508