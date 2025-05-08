「一萊再萊」受矚 食藥署允澳洲豬邊境抽驗逾2成

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（中央社記者曾以寧台北8日電）3批澳洲進口豬腳驗出瘦肉精萊克多巴胺，雖合格仍引關注。立法院社福及衛環委員會今天通過臨時提案，要求衛福部加強查廠。食藥署長姜至剛承諾，提升澳洲豬肉邊境查驗率逾20%。

立法院社會福利及衛生環境委員會邀請衛生福利部長邱泰源就「澳洲進口豬腳驗出含萊克多巴胺，如何加強肉品食安查驗，讓民眾放心」進行專題報告並備質詢。

國民黨立委王育敏質詢指出，澳洲萊豬「一萊再萊」，讓國人對豬肉食品產生恐慌，豬肉必須從源頭管理，根據民國109年行政院所頒布的「進口豬肉之全方位管理措施」，就要求從源頭管理，沒有查廠的肉品廠就不准進口，因此要求食藥署暫緩澳洲豬肉進口，並重新啟動查廠。

姜至剛解釋，澳洲進口豬肉在109年前經過當時行政院農委會防檢局承諾做系統性的開放，基於「信賴保護原則」，不會要求查廠；若立委要求加強查廠，會積極辦理。

王育敏指出，這項管理措施中，行政院也曾承諾逐批查驗進口豬肉，但如今已經下降2%到10%一般抽批查驗；面對如今有豬肉驗出萊克多巴胺，要求衛福部恢復逐批抽驗。

姜至剛說，對於國內目前邊境查驗結果「其實很驕傲」，因為食藥署認真導入人工智慧預測系統BPI，針對違規產品精準抽驗，對於未違規產品則降低抽驗；他並重申自己希望能當「安心署長」，以從醫臨床經驗指出，從來沒遇過有人因吃含萊劑豬肉而送醫。

王育敏說，「食品及相關產品輸入查驗辦法」中已賦予查驗機關行政權，若認為有必要，可予以逐批查驗，但食藥署卻只不斷告訴大家「吃這個是安全的」，卻沒有公布流向、也沒有逐批查驗，「這樣無法安民心，國人只會越來越恐慌。」

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國民黨立委王育敏、陳菁徽及台灣民眾黨立委陳昭姿並提出臨時提案，經跨黨派立委與衛福部討論後，決議通過4點，包含針對進口肉品廠加強查廠、提升進口豬肉查驗率，並落實產地標示，與重罰違反標示規定業者。

姜至剛表示，因預算問題，若要赴澳洲查廠必須籌錢，但針對進口肉品，將依照此臨時提案，加強查廠；並即起將提高澳洲進口豬肉邊境查驗率至20%以上，與持續稽查後市場端是否落實肉品產地標示。（編輯：陳政偉）1140508