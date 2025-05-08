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歌手暑假接力開唱 MY FIRST STORY、亨利莫迪來台

2025/5/8 18:08（5/8 18:21 更新）
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日本搖滾樂團MY FIRST STORY（圖）曾跟HYDE合作人氣動畫「鬼滅之刃 柱訓練篇」片頭曲「夢幻」，他們8月9日將在台北南港展覽館開唱。（和協整合行銷提供）中央社記者王心妤傳真 114年5月8日
日本搖滾樂團MY FIRST STORY（圖）曾跟HYDE合作人氣動畫「鬼滅之刃 柱訓練篇」片頭曲「夢幻」，他們8月9日將在台北南港展覽館開唱。（和協整合行銷提供）中央社記者王心妤傳真 114年5月8日
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（中央社記者王心妤台北8日電）國外歌手接力來台開唱，英國歌手亨利莫迪跟美國歌手蒂娜雪將分別於7月25日跟8月19日在Zepp New Taipei開唱；日本人氣搖滾樂團MY FIRST STORY則於8月9日站上南港展覽館。

亨利莫迪（Henry Moodie）以drunk text爆紅，而他日前在社群平台上曾反問歌迷，希望他到亞洲哪個城市開唱，不少歌迷都敲碗他來台北；而他此次不只完成歌迷願望，更邀請英國人氣男團New Hope Club成員里斯畢比（Reece Bibby）擔任暖場嘉賓，門票於5月17日早上11時開賣。

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接力亨利莫迪，首度來台的蒂娜雪（Tinashe）於8月19日在Zepp New Taipei開唱，她2014年發表首張專輯Aquarius後，全球串流平台已經播放超過15億次，而她也有著歌手、舞者、製作人等多重身分，此次也有望演唱新歌Nasty，門票將於5月15日開賣。

日本樂團MY FIRST STORY去年曾跟HYDE合作動畫「鬼滅之刃 柱稽古篇」片頭曲「夢幻」，在Billboard JAPAN排行榜累積播放次數也突破1億次，也讓他們成為擁有2首破億收聽次數歌曲的樂團，這次也將嗨翻南港展覽館，門票將於5月20日開賣。（編輯：陳政偉）1140508

英國歌手亨利莫迪（Henry Moodie）以一曲drunk text在全球爆紅，8日更正式宣告將帶著全新巡演於7月25日首度來台開唱。（Live Nation Taiwan提供）中央社記者王心妤傳真 114年5月8日
英國歌手亨利莫迪（Henry Moodie）以一曲drunk text在全球爆紅，8日更正式宣告將帶著全新巡演於7月25日首度來台開唱。（Live Nation Taiwan提供）中央社記者王心妤傳真 114年5月8日
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