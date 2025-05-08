陳小霞睽違14年開唱 陳奕迅驚喜現身討簽名送飛吻

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（中央社記者陳怡璇台北8日電）音樂創作人陳小霞睽違14年的專場圓滿落幕，演出當天是生日，因為認為是母難日、從不慶祝；好友陳奕迅則在演出尾聲給擁抱及飛吻，要陳小霞簽名時笑稱「想怎樣寫就怎樣寫」。

唱片公司今天以新聞稿分享，陳小霞今年發行了第4張個人創作專輯「老翅膀」，並於昨日舉辦睽違14年的專場演出「2025 Composer 老翅膀音樂分享會」。

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演出當天正好是陳小霞的生日，但她說自己從來不過生日，因為她覺得生日是「母難日」，隨即幽默說道：「但還是要意思意思嘛！我竟然寫過一首歌叫做『祝我生日快樂』，那就意思意思唱一下吧！」

陳小霞在演出尾聲時，邀請她認為這輩子最特別的朋友、香港歌手陳奕迅上台；陳奕迅一上場就給陳小霞大大的擁抱，還當場拿出「老翅膀」專輯請陳小霞簽名，「妳想怎樣寫就怎樣寫！」下台時也不忘給陳小霞好幾個超響亮的飛吻，兩人可愛的互動引起全場大笑。（編輯：陳政偉）1140508