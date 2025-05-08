加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂
演唱會
新聞專題
演唱會1/300
首頁 / 娛樂

陳小霞睽違14年開唱 陳奕迅驚喜現身討簽名送飛吻

2025/5/8 19:33（5/8 20:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
資深音樂人陳小霞（右）7日在台北舉辦睽違14年的專場演唱會，演出尾聲特邀好友陳奕迅（右2）上台，陳奕迅也化身粉絲，請陳小霞在專輯上簽名留念。（華研國際提供）中央社記者陳怡璇傳真 114年5月8日
資深音樂人陳小霞（右）7日在台北舉辦睽違14年的專場演唱會，演出尾聲特邀好友陳奕迅（右2）上台，陳奕迅也化身粉絲，請陳小霞在專輯上簽名留念。（華研國際提供）中央社記者陳怡璇傳真 114年5月8日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北8日電）音樂創作人陳小霞睽違14年的專場圓滿落幕，演出當天是生日，因為認為是母難日、從不慶祝；好友陳奕迅則在演出尾聲給擁抱及飛吻，要陳小霞簽名時笑稱「想怎樣寫就怎樣寫」。

唱片公司今天以新聞稿分享，陳小霞今年發行了第4張個人創作專輯「老翅膀」，並於昨日舉辦睽違14年的專場演出「2025 Composer 老翅膀音樂分享會」。

google news透過 Google News追蹤中央社

演出當天正好是陳小霞的生日，但她說自己從來不過生日，因為她覺得生日是「母難日」，隨即幽默說道：「但還是要意思意思嘛！我竟然寫過一首歌叫做『祝我生日快樂』，那就意思意思唱一下吧！」

陳小霞在演出尾聲時，邀請她認為這輩子最特別的朋友、香港歌手陳奕迅上台；陳奕迅一上場就給陳小霞大大的擁抱，還當場拿出「老翅膀」專輯請陳小霞簽名，「妳想怎樣寫就怎樣寫！」下台時也不忘給陳小霞好幾個超響亮的飛吻，兩人可愛的互動引起全場大笑。（編輯：陳政偉）1140508

#香港
#演唱會
#陳奕迅
#陳小霞
陳小霞
洪佩瑜大玩樂家演繹陳小霞金曲 續前緣再唱無言花
陳奕迅
陳奕迅日本開唱遇地震 防百日咳減少外出陳奕迅高雄演唱會8萬人搶購 預計下午3時清票
演唱會
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
歌手暑假接力開唱 MY FIRST STORY、亨利莫迪來台
66
更多編輯台推薦新聞：