日本偶像團體「嵐」明年解散 告別演唱會2026春季舉行

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（中央社記者戴雅真東京6日專電）目前暫停活動中的日本國民偶像團體「嵐」5名成員大野智、櫻井翔、相葉雅紀、二宮和也、松本潤今天在粉絲俱樂部發布影片，親自向粉絲宣布，「嵐」將於2026年春天舉行告別演唱會後正式解散，結束長達27年的團體活動。

日本Sponichi Annex報導，「嵐」在聲明中表示，自從2020年底宣布無限期暫停活動以來，已經過去4年半。過去1年半裡，5名成員多次聚在一起，就「再次以嵐的身分演出」進行過多次討論，最終決定在明年春季舉辦告別巡迴演唱會，向長年支持他們的粉絲表達感謝。

在長達3分19秒的影片中，相葉雅紀表示，「為了感謝一直以來支持我們的粉絲，我們5人再次聚集，預定在明年春天舉辦巡迴演唱會」。櫻井翔說，屆時將是他們最後一次以「嵐」的名義共同登台演出，之後將正式結束團體活動。

5人也提到，曾經考慮以「株式會社嵐」來展開新的合作，但最終決定和長久以來合作的工作人員一同完成最後演出後解散。他們強調，這次告別演唱會不僅是表達對粉絲的感謝，也是為過去27年活動劃下句點。

「嵐」是傑尼斯事務所推出的偶像團體，在1999年於美國夏威夷召開記者會宣布正式出道，多年來在演藝圈取得諸多成就，包括從2009年至2020年，連續12年在日本放送協會（NHK）紅白歌唱大賽出場，並從2010年開始連續5年擔任白組主持人。

「嵐」在2018年11月至2019年舉辦的日本五大巨蛋巡迴演唱會，50場演出共吸引237萬5000名觀眾，創下日本演唱會動員人數新紀錄，發表的音樂作品多次獲得銷量冠軍，逐步成長為日本國民偶像團體。

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「嵐」在2019年巡迴演唱會期間，宣布將自隔年12月31日起暫停活動，但當時多次表示「沒有5個人就不是嵐」，否認團體解散說法。

2024年4月，經紀公司結束運營後，5名成員成立「株式會社嵐」，與STARTO簽訂經紀合約。隨著「嵐」的解散，官方粉絲俱樂部也將於2026年5月底停止營運。（編輯：韋樞）1140506