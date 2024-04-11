ARASHI嵐成員新公司名曝光 日媒：將培育新人

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（中央社東京11日綜合外電報導）日本人氣偶像團體「嵐」的5名成員昨天宣布，已經共同成立新公司。日媒引述消息人士報導，新公司名為「株式會社嵐」，他們將直接參與公司營運，並經營粉絲俱樂部。

「嵐」今年出道滿25週年，5名成員相葉雅紀、松本潤、二宮和也、大野智、櫻井翔昨天透過傑尼斯事務所（現改名SMILE-UP.）新設的經紀公司STARTO ENTERTAINMENT官網聯名宣布，已經共同創立新公司。

他們透過聲明表示，「希望未來能比過去更有自主性，做出比以往更具自主性的判斷，採取更有自主性的行動。更重要的是，希望可以讓每天支持我們的粉絲感受到我們更為親近。（我們）希望能夠更積極主動」。

聲明提到，5人多次討論這個想法，並成立了公司，「不過我們5個人的力量有限，因此希望未來能借助與我們共事至今的工作人員之力，繼續為展望未來做好準備」。

綜合「日刊體育」、日媒Sponichi Annex報導，這是2020年底「嵐」休團以來，首度聯名發布聲明。

報導指出，5名團員3月25日成立的新公司名叫「株式會社嵐」。根據Sponichi Annex採訪，他們請經營經紀公司的律師四宮隆史以專業經理人之姿，出任代表董事。

新公司的業務內容包含音樂活動、著作權管理等，以及受到矚目的「培育偶像」。消息人士透露，「嵐」的成員有意著力發掘、培育新人偶像。

在前事務所時期與他們共事過的音樂相關人士指出，5名成員想創立新公司的原因是「他們休團3年以上，粉絲相信他們會重啟團體活動，不過也出現不少擔心的聲音，因此成員可能希望藉由釋出『5人』一起共事的意願，讓粉絲們安心」。

今年11月3日是「嵐」出道25週年。他們成立新公司後更能自行決定活動內容。相關人士表示：「雖然時機尚不明確，但粉絲引頸期盼5人某天合體出席活動。」

「嵐」的5名成員已經共同採取行動，他們日後的發展也受到外界關注。（譯者：楊惟敬/核稿：張曉雯）1130411