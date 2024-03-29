東山紀之坦承傑尼斯2員工涉性侵 傳有東山前經紀人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者戴雅真東京29日專電）SMILE-UP.（原傑尼斯事務所）社長東山紀之接受英國廣播公司（BBC）專訪，坦承除了已故創辦人強尼喜多川之外，公司還有2名員工涉及性侵小傑尼斯男藝人。日本媒體今天報導，據知其中1名加害者是東山紀之的前經紀人。

日本富士電視台新聞網（FNN）報導，東山紀之接受BBC記者阿扎爾（Mobeen Azhar）訪問，表示2023年8月的公司內部調查發現，據信傑尼斯事務所有2名員工性侵旗下男藝人。

FNN採訪相關人士發現，其中1人曾經是東山紀之的經紀人，據知目前已經離開公司。

東山在BBC訪問中表示，事務所尚未聯繫有關當局。「從法律面來看，我不認為我們有權這麼做。但如果相關人士提起刑事訴訟，我想我們會盡可能配合調查。」

他表示，不清楚這2名員工的受害對象是否希望提起刑事訴訟。「甚至連他們（受害者）的身份都不清楚。」

東山紀之表示，他已經親自與200名聲稱曾受到侵犯的受害者對話。「我希望這能幫助治癒他們的心靈，即使收效甚微。認為這是我的角色。我的重點就是與倖存者會面。」不過他坦承，沒有受過諮詢性侵受害者的正式訓練，也沒有相關經驗。

BBC報導刊出後，SMILE-UP.在官方網站公告，調查性侵問題的「再發防止特別小組」在去年8月29日的報告書中，「確認除了強尼喜多川之外，傑尼斯事務所的社員也存在性加害行為。」

公告並稱，對於2名加害者，事務所「去年9月根據相關法令與就業規則，對他們進行了嚴正處理」，但為了保護相關人士的隱私，以及避免毀謗中傷，將不公布細節。

對於東山紀之這次受訪才透露去年調查已經發現有喜多川以外的加害者，日本網友紛紛表示不滿。有網友表示，「這公司真是可怕」、「應該把加害者公諸於世」、「怎麼不在記者會上說清楚呢」、「真讓人無法相信」。（編輯：立高照芬）1130329