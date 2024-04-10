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ARASHI嵐成員共創新公司 盼更積極主動親近粉絲

2024/4/10 11:34（4/10 11:50 更新）
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日本人氣偶像團體「嵐」。（圖取自instagram.com/arashi_5_official）
日本人氣偶像團體「嵐」。（圖取自instagram.com/arashi_5_official）
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（中央社東京10日綜合外電報導）日本人氣偶像團體「嵐」今天透過傑尼斯事務所（現改名SMILE-UP.）新設的經紀公司STARTO ENTERTAINMENT宣布，5名成員已經共同成立新公司。

日媒Sponichi Annex報導，「嵐」今年出道滿25週年，5名成員相葉雅紀、松本潤、二宮和也、大野智、櫻井翔今天聯名在STARTO ENTERTAINMENT的官網發布這項消息。

聲明指出，所有成員的年齡都已邁入4字頭，「希望未來能比過去更有自主性，做出比以往更具自主性的判斷，採取更有自主性的行動。更重要的是，希望可以讓每天支持我們的粉絲感受到我們更為親近。（我們）希望能夠更積極主動」。

聲明接著表示，5人多次討論這個想法，並成立了公司，「不過我們5個人的力量有限，因此希望未來能借助與我們共事至今的工作人員之力，繼續為展望未來做好準備」。

聲明最後稱「未來也請大家多多指教」，文末署名「嵐」及5位成員的名字。

日本傑尼斯事務所因為已故創辦人強尼喜多川的性侵醜聞，去年10月改名為SMILE-UP.，專注於賠償事務，且新設立一家經紀公司STARTO ENTERTAINMENT，讓原傑尼斯事務所藝人選擇與新公司個別簽約。

「嵐」的成員之一，二宮和也去年10月宣布離開事務所SMILE-UP.，以個人身分發展演藝事業，不過他也表示若「嵐」重新恢復活動，他一定不會缺席。

根據STARTO ENTERTAINMENT今天剛開設的官網，「嵐」仍屬於該公司的團體。（譯者：楊惟敬/核稿：李佩珊）1130410

（圖取自STARTO ENTERTAINMENT網頁starto.jp）
（圖取自STARTO ENTERTAINMENT網頁starto.jp）
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