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KinKi Kids堂本剛退出傑尼斯事務所 未說明兩人團體去留

2024/2/22 17:07（2/22 17:25 更新）
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日本團體KinKi Kids成員堂本剛。（圖取自twitter.com/ENDRECHERI_LBL）
日本團體KinKi Kids成員堂本剛。（圖取自twitter.com/ENDRECHERI_LBL）
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（中央社記者戴雅真東京22日專電）日本SMILE-UP.（原傑尼斯事務所）旗下團體KinKi Kids（近畿小子）成員堂本剛今天宣布退出事務所，離開加入超過30年的公司。

44歲的堂本剛在今年1月宣布與女子偶像團體「桃色幸運草Z」團員百田夏菜子結婚後，就一直有傳言他將退出公司，如今正式宣布，於公於私都將有嶄新的開始。

堂本剛在粉絲俱樂部網站發文表示，「今天我要向Erother的大家報告，有關我的個人活動，我將在2024年3月31日契約更新的時機點，結束與所屬事務所的契約，進入人生的新領域。」

至於做出這項決定的原因，他表示，「截至目前為止，我都一邊與身體抗爭，一邊以自己的方式摸索著進行著演藝活動。為了將來繼續以藝人的身份前進，我認為必須在環境上做出重大改變。」

堂本剛在2005年以他喜愛的古代魚類ENDLICHERI☆ENDLICHERI（虎斑☆恐龍王）為藝名開始個人活動，目前官方網站已隨堂本剛的聲明更新，預告粉絲俱樂部funk love將於4月11日盛大揭幕。

堂本剛於1979年4月10日出生於奈良縣，在1991年加入傑尼斯事務所。他在1992年與堂本光一組成KinKi Kids，由於出道以來發布的所有單曲均能在首週登上日本Oricon單週銷量榜冠軍，而保有多項金氏世界紀錄。（編輯：陳承功）1130222

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