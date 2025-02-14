堂本剛主演日片「圓圈」 導演荻上直子分享合作契機

（中央社記者王心妤台北14日電）日片「圓圈」由堂本剛主演，導演荻上直子今天受訪表示，多年前看到堂本剛在綜藝節目上逗人開心，她卻覺得對方其實很痛苦，便希望能合作，這次由製片山田雅子花1年半說服堂本剛。

荻上直子這次特別來台並接受台灣媒體訪問，她分享，20多年前曾看過堂本剛在綜藝節目上的表現，雖展現出要逗別人開心的專業，卻能看得出他身在痛苦中，便一直希望能跟對方合作。

山田雅子也說，一開始就覺得荻上直子跟堂本剛的調性很契合才會提出邀請，雙方開始調整演出、大方向等，並找出平衡點。

荻上直子表示，因為堂本剛出道許久，原以為他是那種會說場面話或很市儈的人，「但他是非常純真的人，比想像的更純粹，這是我當初沒預料到的，但或許因為他如此純粹才會這麼痛苦，這是交流後的感覺。」

電影中的台詞提到「不賣的藝術家不具備任何價值」，荻上直子被問到作為電影導演是否也會被票房或是獎項影響創作心情，她說：「這問題很難回應，因為身為導演，若電影不賣座就沒有下一部，加上串流出現讓電影變得很困難，我也覺得很不安。」

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荻上直子解釋，電影需要花上大成本，「所以我才會煩惱，如何讓更多觀眾來看電影，而我每一部作品，都有希望觀眾進場的野心。」她坦言，有日本影迷認為「圓圈」難懂，「但電影一定有看不懂的地方，如果因為看不懂，就覺得這電影不需要存在，我會覺得滿可惜的。」

「圓圈」將於21日上映。（編輯：龍柏安）1140214