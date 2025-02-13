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KAT-TUN閃電宣布3月31日解散 龜梨和也退出經紀公司

2025/2/13 07:41
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（中央社記者戴雅真東京13日專電）日本經紀公司星達拓（前傑尼斯事務所）12日宣布，偶像團體KAT-TUN將在3月31日解散，成員龜梨和也將在同一天退社，另外2名成員上田龍也和中丸雄一，將以個人身分繼續與公司簽約。

KAT-TUN於2001年結成、2006年正式發行CD出道，在這期間經歷了成員陸續退團等重重考驗，在即將迎來正式出道20週年之際，做出解散的重大決定。

Sponichi Annex報導，3名成員在粉絲俱樂部網站發表聯名聲明，透露他們已經為此討論了1年以上。3人表示，「雖然我們的組合經歷許多曲折，但能一路堅持到今天，都是因為有大家的支持」，向粉絲表達感激之情。

3人表示，「最終得出這樣的結論，可能會讓粉絲感到失落，我們對此深感抱歉，但希望能夠把KAT-TUN的身分，自豪地走到最後。」

日刊體育報導，相關人士透露，決定解散組合，原因不只是龜梨和也決定退出經紀公司，而是經過綜合考量。

星達拓（STARTO ENTERTAINMENT）在官方網站上說明，「KAT-TUN自2024年4月起與本公司簽約並繼續活動。然而，與成員經過長達1年的協商，最終決定在2025年4月1日迎來第2年契約之前，卸下 KAT-TUN的招牌，各自選擇未來的道路。公司認為，這對成員來說會是更好的選擇。」

組合解散之後，龜梨和也將成立個人事務所，繼續演藝活動。上田與中丸則將繼續留在所屬經紀公司。

KAT-TUN去年6月在台灣舉辦演場會，在日本的最後一次演唱會則是2023年2月至5月間舉行的巡演。3人計劃以KAT-TUN的身分與粉絲面對面告別，活動正在討論中。

KAT-TUN於2001年由龜梨和也、赤西仁、田中聖、田口淳之介、上田龍也、中丸雄一組成，名稱取自6名成員姓氏的首字母。2006年3月，出道單曲Real Face創下百萬銷量，獨特風格在當時眾多偶像團體中相當突出，獲得極高人氣。

不過，組合的命運相當坎坷，先後經歷3名成員退團。2010年7月，赤西仁以發展方向不同為由退團；2013年9月，田中聖因為多次違反規定被公司解除合約；2015年，田口淳之介宣布2016年3月底退團，成為如今的3人型態。

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團體隨後沉寂了一段時間，專注於拓展個人演藝事業，直到2018年1月重新活動，於2021年慶祝出道15週年，同年底首次登上日本放送協會（NHK）紅白歌唱大賽。

中丸雄一去年被週刊爆出與女大生發生婚外情，宣布暫時停止演藝活動。龜梨和也去年認愛前主播田中美奈實，如今選擇退出經紀公司，迎來人生重大轉折，下一步是否要邁入婚姻也引發關注。（編輯：田瑞華）1140213

#日本放送協會
#龜梨和也
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