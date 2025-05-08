加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
NBA
新聞專題
NBA1/300
首頁 / 運動

NBA雷霆半場轟87分破紀錄 系列賽1比1追平金塊

2025/5/8 13:02
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北8日電）美國職籃NBA奧克拉荷馬雷霆今天在主場迎戰丹佛金塊，靠著亞歷山大全場34分，以及團隊上半場就轟下破季後賽紀錄的87分，終場就以149比106輕取金塊，將系列賽扳成1比1平手。

擁有主場優勢的雷霆，在西區第2輪首戰意外輸球後，今天再戰金塊火力全開，首節在團隊高71.4%的投籃命中率下，單節拿下破隊史季後賽紀錄的45分，並以45比21大幅領先金塊。

第2節雷霆仍不肯罷手，單節又打出42比35的優勢，半場結束就轟下87分，打破NBA季後賽史上，團隊上半場的得分紀錄。

舊紀錄是在2017年6月9日，由克里夫蘭騎士對上金州勇士時所締造，當時騎士在上半場攻下86分。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

前3節打完，雷霆就以124比76大幅領先金塊，也早早替比賽劃下句點；雷霆亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）打完3節就打卡下班，共計13投11中、拿下全場最高的34分。

金塊以替補出賽的衛斯布魯克（Russell Westbrook）拿下19分為全隊最高，首戰繳出42分、22籃板的約基奇（Nikola Jokic），本場遭到嚴密看管，僅獲得17分、8籃板。（編輯：李亨山）1140508

亞歷山大
NBA高登三分彈逆轉 金塊西區準決賽首戰奪勝NBA亞歷山大轟38分 雷霆橫掃灰熊晉級第2輪
NBA
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
NBA布里吉斯再見抄截重演 尼克季後賽逆襲塞爾蒂克
66
更多編輯台推薦新聞：