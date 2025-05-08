NBA雷霆半場轟87分破紀錄 系列賽1比1追平金塊

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（中央社記者黎建忠台北8日電）美國職籃NBA奧克拉荷馬雷霆今天在主場迎戰丹佛金塊，靠著亞歷山大全場34分，以及團隊上半場就轟下破季後賽紀錄的87分，終場就以149比106輕取金塊，將系列賽扳成1比1平手。

擁有主場優勢的雷霆，在西區第2輪首戰意外輸球後，今天再戰金塊火力全開，首節在團隊高71.4%的投籃命中率下，單節拿下破隊史季後賽紀錄的45分，並以45比21大幅領先金塊。

第2節雷霆仍不肯罷手，單節又打出42比35的優勢，半場結束就轟下87分，打破NBA季後賽史上，團隊上半場的得分紀錄。

舊紀錄是在2017年6月9日，由克里夫蘭騎士對上金州勇士時所締造，當時騎士在上半場攻下86分。

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前3節打完，雷霆就以124比76大幅領先金塊，也早早替比賽劃下句點；雷霆亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）打完3節就打卡下班，共計13投11中、拿下全場最高的34分。

金塊以替補出賽的衛斯布魯克（Russell Westbrook）拿下19分為全隊最高，首戰繳出42分、22籃板的約基奇（Nikola Jokic），本場遭到嚴密看管，僅獲得17分、8籃板。（編輯：李亨山）1140508