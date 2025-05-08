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朝野協商無共識 反戒嚴反廢死2公投擬9日表決

2025/5/8 17:53（5/8 17:56 更新）
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立法院8日針對司法院人事同意權等10案進行朝野協商，由院長韓國瑜（後左）主持，民進黨立院黨團總召柯建銘（左）等人出席。中央社記者郭日曉攝 114年5月8日
立法院8日針對司法院人事同意權等10案進行朝野協商，由院長韓國瑜（後左）主持，民進黨立院黨團總召柯建銘（左）等人出席。中央社記者郭日曉攝 114年5月8日
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（中央社記者王揚宇台北8日電）立法院朝野黨團今天協商已排入9日院會討論事項的反廢死、反戒嚴公投等案。朝野針對是否增列協商題目等議題隔空叫陣，會議主席、立法院長韓國瑜在散會前宣布，今天協商無共識，後續依議事規則處理。

朝野協商下午3時展開，民進黨立法院黨團總召柯建銘先抗議韓國瑜議事不中立，並指民進黨團昨天下班前所提、希望納入協商的議案，未列入今天的討論議題，更不滿韓國瑜要先問現場藍白立委是否同意才將此案列入，要求韓國瑜按照議事規則。

韓國瑜說明，他沒有大小眼，會這樣安排，是因為立法院發出開會通知後，民進黨團才送案，當中有時間差，為了要尊重藍白黨團，才徵詢大家的意見。

韓國瑜也說，針對立法院秘書長周萬來、立法院議事處長高百祥等工作夥伴，他要負最高、最終的責任，有什麼事情找他就好，然而柯建銘對其提出法律訴訟案，對他們並不公平。

韓國瑜提到，柯建銘的指教，有些地方他無法苟同，就好像一個人生病，自己不吃藥，叫別人去吃藥，「你每次把協商跟院會鬧成這樣，然後把責任歸到我身上，這公平嗎」。

柯建銘不滿韓國瑜的說法因而拍桌，韓國瑜則宣布休息。恢復開會後，韓國瑜表示藍白都同意增列民進黨團所提的案子。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示，今天要討論10個案子，希望盡快進入主題。

柯建銘指出，如果每個案子都按照道理來就會很快，他沒有辦法接受韓國瑜用人身攻擊來當朝野協商的笑話，「我並沒有生病」，因此他要表達強烈抗議。

韓國瑜回應，如果讓柯建銘有不舒服的感覺很抱歉，他只是舉一個例子，要講一個人文不對題、沒有找到主軸，「不是要攻擊你」。

民眾黨團總召黃國昌不滿柯建銘發言時恣意罵人，且動不動就叫人不要走，講話跟耍流氓一樣，讓人無法容忍。

國民黨團書記長王鴻薇表示，很久沒有朝野協商，民進黨團看起來要用冗長發言來羞辱韓國瑜、周萬來，及阻擾前瞻第5期特別預算案、2個公投案等，根本在浪費全民時間、拖垮台灣的經濟與民生，討論將近2個小時都沒辦法進入正題，令人至表遺憾。

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民進黨團幹事長吳思瑤表示，民進黨團沒有擋前瞻預算，也不認同這2個空殼公投案，況且協商主題的第一案，即司法院人事同意權案，國民黨團對它提出復議，換言之整個程序被暫時冷凍等。此外，民進黨團爭取的是程序正義，更沒有民進黨提出的協商議案，還要經過藍白同意才能列入的道理，各黨都一樣大。

朝野開會到下午4時46分、韓國瑜宣布散會前表示，今天協商無共識，後續依議事規則處理。吳思瑤等人則喊，「沒有、沒有，我們要繼續協商」。（編輯：林興盟）1140508

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