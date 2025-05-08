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三峽北111縣道土石崩落路段搶通 恢復雙向通車

2025/5/8 17:36（5/8 17:41 更新）
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新北市三峽區北111縣道2.5至3公里處8日清晨土石崩落，雙向無法通行。新北市工務局表示，養工處獲報後立即派員處理，已於中午搶通並恢復雙向通車。（新北市工務局提供）中央社記者趙敏雅傳真 114年5月8日
新北市三峽區北111縣道2.5至3公里處8日清晨土石崩落，雙向無法通行。新北市工務局表示，養工處獲報後立即派員處理，已於中午搶通並恢復雙向通車。（新北市工務局提供）中央社記者趙敏雅傳真 114年5月8日
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（中央社記者趙敏雅新北8日電）新北三峽區北111縣道2.5至3公里處，今天清晨發生土石崩落，導致雙向無法通行；新北市政府工務局表示，新北市養工處獲報立即派員處理，已於中午搶通，恢復雙向通車。

新北市工務局下午透過新聞稿指出，受到近日地震與豪大雨影響，三峽區北111縣道2.5公里至3公里處，今天清晨發現有大量土石坍方，落石及土方傾斜占據整個車道，甚至損毀一旁護欄，養工處接到通報後，隨即出動人員與機具全力搶修。

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養工處表示，因現場有大量落石與土方占用車道，砸毀護欄，導致雙向車道全面無法通行，經搶修團隊數小時作業，清除坍方土石，損壞護欄已加設臨時防護措施，於中午搶通，恢復雙向通行。

新北市工務局長馮兆麟表示，原坍方處仍持續進行災害復建作業，為防範山區近期仍有豪大雨侵襲，導致土石再次鬆動崩落，養工處要求巡路人員加強巡查道路，同時請搶災廠商持續駐守山區，以利即時搶通受阻道路，也提醒民眾近期行經各山區道路務必注意安全。（編輯：陳仁華）1140508

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