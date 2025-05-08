綠島醫師短缺獲解決 陳瑩等人邀衛福部協調有成

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣8日電）台東綠島醫師短缺問題，引起民進黨籍立委陳瑩、莊瑞雄關切，2人今天邀請衛福部長邱泰源協調獲得具體結果，由台東馬偕醫院持續支援綠島醫師人力。

台東馬偕醫院透過IDS計畫支援綠島衛生所的1名醫師即將離任，屆時綠島僅剩2名醫師，將大幅增加現有醫師的工作負擔。立委陳瑩、莊瑞雄4月間在立法院質詢時要求衛福部趕緊提出因應措施，衛福部當時允諾將於2週內提出應變方案。

陳瑩國會辦公室今天發布新聞稿表示，立委陳瑩、莊瑞雄與王正旭今天共同與衛福部長邱泰源協調此事獲具體結果，台東馬偕醫院允諾將持續支援綠島醫師人力。未來亦將研議綠島與蘭嶼醫療人力採取區域聯盟模式，以提升離島地區的醫療穩定與資源彈性。

陳瑩表示，綠島居住人口達4000多人以外，旅遊旺季單月人數達4萬人，衛生所承擔醫療服務的業務繁重。除公費生縮短服務期限誘因外，衛福部必須深入縝密的思考，投入的資源或增加的誘因，須確保可以直接反映在醫護人員身上，此舉不僅是吸引人才，對於目前堅守偏鄉離島的醫護人員而言，也是最基本的回饋與應有補償，才能讓島上醫護人員長期留任並持續服務。

透過 Google News 追蹤中央社

莊瑞雄國會辦公室今天也透過新聞稿表示，要補充綠島醫療人力，必須先由台東縣衛生局、台東馬偕醫院與衛福部統籌，將綠島與蘭嶼納入「離島醫師區域聯盟模式」，整合公費生制度與全民健康保險山地離島地區醫療給付效益提昇計畫 （IDS）。

莊瑞雄國會辦公室表示，邱泰源在協調會中表示，未來公費生醫師將統一分派至台東馬偕醫院，再由醫院統籌派任至綠島與蘭嶼，讓人力調度更有彈性，同時透過區域醫院專業協助，精進醫師專業職能訓練，增加留任意願。（編輯：李淑華）1140508