遭點名520換血 顧立雄：沒任何資訊無法討論
2025/5/8 16:11
（中央社記者郭建伸台北8日電）媒體報導，賴政府將於520後內閣改組，國防部長顧立雄被點名下台換血。顧立雄今天在立法院受訪表示，政務官不可能沒有任期，在任一天就要盡心盡力做好工作，至於職務調動，他沒有任何資訊，沒辦法評論。
媒體報導，為迎戰罷免，內閣將在5月20日後改組，轉型為「戰鬥型內閣」，並點名顧立雄等非賴系的首長將下台換血。行政院發言人李慧芝表示，這是錯誤消息、內容純屬臆測，盼媒體本於事實進行相關報導。
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立法院外交及國防委員會今天下午協商軍人保險條例、國軍退除役官兵輔導條例修正草案，顧立雄應邀列席，並於離開會議室後接受媒體訪問。
媒體詢問如何看待被點名520後將下台。顧立雄聽到問題後先是大笑，隨後表示，政務官不可能沒有任期，政務官在任一天就要盡心盡力做好工作，至於有關職務調動，他沒有任何資訊，沒辦法給任何評論。（編輯：蘇志宗）1140508
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傳520後內閣改組 政院：錯誤消息純屬臆測