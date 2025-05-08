調查官余正煌吸金案查出員警洩密 檢警調5路搜索

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（中央社記者林長順台北8日電）北檢偵辦調查官余正煌涉嫌違反銀行法案，另查出嘉義市警察局2名員警涉嫌洩漏個資給幫派份子；檢察官今天指揮警調兵分5路搜索，並約談余正煌、2名員警及相關被告等6人說明。

台北地檢署偵辦某起投資債券案，查出余正煌涉案，今年2月間指揮調查局台北市調查處展開搜索，並約談余正煌與陳姓、侯姓男子等5名被告到案。檢察官複訊後，諭令余正煌新台幣50萬元交保，陳、侯等人也獲交保。

檢調過濾相關事證後，發現嘉義市警察局林姓、謝姓員警涉嫌違法查詢、洩漏陳男個資，供傅姓幫派份子恐嚇暴力討債，陳男交付傅男超過新台幣100萬元，涉嫌違反個人資料保護法、刑法恐嚇取財、洩密等罪。

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北檢今天指揮調查局台北市調處、警政署督察室、嘉義市警察局及台北市警察局大安分局等單位，兵分5路搜索林、謝辦公處所等地，並約談林、謝、傅、余、陳、侯等6人到案，預計晚間移送北檢複訊。

余正煌曾涉前新竹市長林智堅台大論文爭議，因台大認定林智堅與余正煌論文內容高度重疊，而余正煌論文早半年完成，且林智堅無法提出反證，台大撤銷其碩士學位，之後雙方有多起刑、民事訴訟，因雙方達成和解，風波落幕。（編輯：蕭博文）1140508