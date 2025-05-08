加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
9日高溫悶熱估南部36度以上 中部以北晚間轉雨
首頁 / 社會

調查官余正煌吸金案查出員警洩密 檢警調5路搜索

2025/5/8 17:57
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北8日電）北檢偵辦調查官余正煌涉嫌違反銀行法案，另查出嘉義市警察局2名員警涉嫌洩漏個資給幫派份子；檢察官今天指揮警調兵分5路搜索，並約談余正煌、2名員警及相關被告等6人說明。

台北地檢署偵辦某起投資債券案，查出余正煌涉案，今年2月間指揮調查局台北市調查處展開搜索，並約談余正煌與陳姓、侯姓男子等5名被告到案。檢察官複訊後，諭令余正煌新台幣50萬元交保，陳、侯等人也獲交保。

檢調過濾相關事證後，發現嘉義市警察局林姓、謝姓員警涉嫌違法查詢、洩漏陳男個資，供傅姓幫派份子恐嚇暴力討債，陳男交付傅男超過新台幣100萬元，涉嫌違反個人資料保護法、刑法恐嚇取財、洩密等罪。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

北檢今天指揮調查局台北市調處、警政署督察室、嘉義市警察局及台北市警察局大安分局等單位，兵分5路搜索林、謝辦公處所等地，並約談林、謝、傅、余、陳、侯等6人到案，預計晚間移送北檢複訊。

余正煌曾涉前新竹市長林智堅台大論文爭議，因台大認定林智堅與余正煌論文內容高度重疊，而余正煌論文早半年完成，且林智堅無法提出反證，台大撤銷其碩士學位，之後雙方有多起刑、民事訴訟，因雙方達成和解，風波落幕。（編輯：蕭博文）1140508

#台北地檢署
#嘉義市
#嘉義市警察局
#警察局
#北檢
#余正煌
#林智堅
#調查局
余正煌
曾涉林智堅論文爭議 余正煌涉投資債券案調台東總統府侍衛室現役軍官疑涉刑案 啟動內部行政調查
林智堅
藍質疑新竹罷免護航林智堅 綠：不要政治揣測
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

71
更多編輯台推薦新聞：