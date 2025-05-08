拍攝黑狗抽菸被餵檳榔 台中男惡作劇道歉動保處送辦

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（中央社記者趙麗妍台中8日電）台中林姓男子日前上傳影片，片中他讓黑狗抽菸還作勢餵檳榔，影片引罵聲，市議員江和樹報警。林男公開道歉，飼主則說，朋友惡作劇拍影片，狗一切都好；動保處檢視影片認已觸法送辦。

有臉書（Facebook）社群發布一段影片，男子拿電動剪幫黑狗剃毛，另有攝影者邊笑黑狗是流氓狗、狗界廖添丁，片中只見黑狗嘴裡叼著菸，攝影者拿著檳榔作勢要餵狗；影片在網路引發議論，拍攝者立刻撤文關閉臉書。

民眾黨台中市議員江和樹接獲陳情，向動保處及警察局報案後，在警方陪同下，前往拍攝者家中，拍攝者為林姓男子，他出面公開道歉並表示，日前到朋友家，朋友正為黑狗剃毛，當時他將點燃香菸放在桌上，狗將香菸叼走，他覺得有趣，才將香菸調整好位置，拿出檳榔請狗吃。

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林男說，影片上傳後未料被罵翻，家人也把他罵了一頓，他趕忙把影片刪掉，直呼以後不敢了；江和樹表示，林男也領養一隻馬爾濟斯，也是愛狗一族。飼主以視訊方式與江和樹聯繫，他表示，當天為患有皮膚病黑狗剃毛，朋友惡作劇才拍影片，目前黑狗一切安好。

台中市動保處表示，檢視影片內容已違反動保法，不得虐待、騷擾動物以及散布、播送聲音、影像、圖片等，依法可處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科3萬元以下罰金，此案函送偵辦；動保處人員前往飼主住處查看狗的狀況，若涉及虐待等情事，將依法送辦，不排除將狗另行安置。（編輯：陳仁華）1140508