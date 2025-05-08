走私市值逾4000萬元加熱菸 屏檢起訴11人

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（中央社記者黃郁菁屏東縣8日電）黃姓男子主謀走私加熱菸，市值逾新台幣4000萬元；去年連同王姓、杜姓男子，及8名外籍男子，欲在屏東東港卸貨。檢警陸續查緝到案，近日偵結，將黃男等11人提起公訴。

屏東地檢署今天發布新聞稿表示，去年12月4日凌晨，海巡署南部分署第五岸巡隊透過雷達系統，發現1艘快速移動船隻疑似衝岸，朝向屏東東港舊嘉蓮沙灘岸際前進。海巡人員隨即前往巡查，當場查獲大量品牌TEREA加熱菸數百箱及無籍舢舨1艘，並發現1名可疑印尼籍男子，其餘人員均已逃逸。

屏檢表示，專案小組隨即展開調查，經抽絲剝繭並歷經5次搜索及拘提行動後，陸續將黃男、王男、杜男，及6名印尼籍男子、2名菲律賓籍男子查緝到案，其中王男及4名印尼籍男子聲押獲准。全案近日偵查終結，認涉嫌違反菸酒管理法非法輸入私菸罪嫌，依法對黃男等11人提起公訴。

屏檢說明，經查黃男為主謀，駕駛無籍舢舨前往離岸20至30浬處，從不詳外籍船舶接收加熱菸，再於距大鵬灣岸際0.5浬處，由王男駕駛漁船，掩護舢舨併靠航行，準備衝岸卸貨。杜男則依黃男指示，事先招募多名外籍男子，負責於岸際卸載與搬運貨物。

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屏檢指出，查扣品牌TEREA加熱菸340箱，共340萬支，市值約4250萬元；另扣押走私用無籍舢舨及王男所駕駛漁船各1艘，均依法向法院聲請宣告沒收。

屏檢提及，此案非法輸入加熱菸數量龐大，嚴重影響菸品交易秩序、國家財稅與對外貿易形象，求處被告黃男有期徒刑2年；被告王男及杜男求處有期徒刑1年10月；6名印尼籍男子及2名菲律賓籍男子，求處有期徒刑6月。（編輯：張銘坤）1140508

海巡人員2024年12月間在屏東東港查獲1艘無籍舢舨，從不詳外籍船舶接收加熱菸，由黃姓男子駕駛，再經王姓男子駕駛漁船，掩護舢舨併靠航行，準備衝岸卸貨。（屏東地檢署提供）中央社記者黃郁菁傳真 114年5月8日