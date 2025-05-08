台北羽球公開賽 林俊易爆冷止步16強無緣衛冕

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（中央社記者黎建忠台北8日電）去年獲得台北羽球公開賽男單冠軍的「左手重砲」林俊易，今天在16強出師不利，以17比21、18比21爆冷不敵馬來西亞的賀首維，無緣衛冕冠軍金盃。

世界排名第17的林俊易，生涯首度對壘世界排名第45名的賀首維，首局林俊易一度以10比8領先，不過隨後被追成13比13平手，接著對手多次主動強攻，殺球角度和位置相當刁鑽，拉出4比1攻勢率先收下首局。

第2局林俊易在2比2平手後，就一路處於落後，儘管3度追到1分差，但就是無法逆轉超前，並在13比14落後時，被對手打出6比1攻勢，奠定勝基。

林俊易賽後接受媒體聯訪時表示，這場比賽對手確實表現得非常出色，「很多球路和打法都有限制到我，讓我出手都不是那麼舒服，所以發揮真的不如預期。」

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林俊易去年在台北公開賽奪冠後，也不慎弄傷左肩膀，經過治療後雖好轉，但在今年的亞洲混合團體錦標賽時，又再度弄傷左肩，至今都還努力跟傷病共存。

他表示，接下來還會去打新加坡跟印尼的比賽，「現在有傷在身，一直打太多比賽也沒意義，還是得挑重點打，現在看起來可能要等到6月才能有比較多的休息時間來治療肩膀傷勢。」（編輯：陳政偉）1140508