澎湖海上花火節 無人機展演5/19重新起飛

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（中央社澎湖縣8日電）澎湖縣長陳光復今天宣布，澎湖國際海上花火節無人機展演，19日至6月19日恢復10場次展演，至於後續的展演空檔，將與合作的史努比廠商協調，會推出更精彩豐富的表演補足缺口。

澎湖國際海上花火節今晚由義大利煙火團隊擔綱首場國際級煙火秀，雖沒有無人機展演，觀音亭主場仍吸引滿場民眾，欣賞首場國際花火施放。

縣長陳光復今天表示，由於國內只有2家有「非紅色供應鍊」無人機的廠商，縣府7日宣布取消無人機展演後，徹夜找另外的廠商展演，但因業者本島檔期滿滿，經協調只有5月19日起的1個月時間空檔，因此決定5月19日至6月19日的10場次無人機重新起飛。

他並表示，至於後續至7月29日的替代方案，將與合作的史努比廠商再進一步協調，會推出更精彩豐富的表演補足。

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對於外界質疑今年與無人機展演廠商訂約時，沒有要求廠商交付押標金與履約保證金一事，陳光復澄清指出，中央在108年5月起，全國各縣市政府辦理勞務採購時，依採購法規定不用押標金與繳交保證金為原則，已實施多年，沒有問題。

縣府指出，澎湖國際海上花火節於5日盛大開幕，吸引萬餘名遊客參與，絢爛煙火結合音樂演出深獲好評，但當晚無人機展演，部份圖案與光點、輪廓模糊，受訊號干擾，承作廠商表明無法掌握與克服，基於活動專業與演出品質等考量，7日決定取消後續場次無人機展演。（編輯：吳素柔）1140508