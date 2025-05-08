加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
9日高溫悶熱估南部36度以上 中部以北晚間轉雨
首頁 / 地方

高醫岡山醫院營運週年 北高雄民眾享醫療資源

2025/5/8 17:04（5/8 17:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高醫岡山醫院8日舉辦一週年慶祝活動，院方設計「生命之樹啟動儀式」，與會來賓執壺澆灌大樹氣球，象徵醫院逐步挺立成長，為岡山地區帶來完善醫療照顧。（高醫岡山醫院提供）中央社記者林巧璉傳真 114年5月8日
高醫岡山醫院8日舉辦一週年慶祝活動，院方設計「生命之樹啟動儀式」，與會來賓執壺澆灌大樹氣球，象徵醫院逐步挺立成長，為岡山地區帶來完善醫療照顧。（高醫岡山醫院提供）中央社記者林巧璉傳真 114年5月8日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄8日電）高雄醫學大學附設高醫岡山醫院營運滿週年，高醫岡山醫院長黃炫廸今天說，醫院門急診、住院、開刀、透析服務陸續啟動，讓北高雄地區民眾免於舟車勞頓，享有優質、充足的醫療資源。

高醫岡山醫院今天舉辦週年院慶典禮，活動上百人見證「生命之樹」啟動。黃炫廸致詞時表示，回顧10年來從無到有、披荊斬棘建立起高醫岡山醫院的歷程，感謝高雄醫學大學董事會及高雄醫學大學的支持。

根據高醫岡山醫院統計，從去年試營運到今年3月底止，門診累計有19萬3188人次，目前每日平均門診量超過1000人次，就診民眾有9成都來自北高雄地區。

黃炫廸說，自去年試營運以來，高醫岡山醫院致力於深耕大岡山地區醫療服務，如今迎來開院一週年，醫院門急診、住院、開刀、透析服務陸續啟動，正有如種子萌發新芽，逐漸長成一棵挺拔堅實的生命之樹，成為值得在地民眾信賴、託付的堅實健康堡壘。

院方表示，「生命之樹」啟動儀式由院方特別設計一款象徵生命力與希望的大型充氣氣球樹，由貴賓與高醫體系首長齊手執壺，為大樹氣球緩緩澆灌，寓意醫院在各界共同努力下，逐步挺立、茁壯成長，為岡山地區帶來豐沛醫療生命力。

前立法院院長王金平、健保署高屏業務組組長林淑華、高雄醫學大學董事長陳建志、高雄醫學大學副校長林志隆等人皆出席活動。王金平致詞說，他自小在岡山長大，當年在地只有一家醫院，很感謝高醫體系為岡山、路竹鄉親興建一座雄偉的醫院，提供現代化醫療照護。

陳建志表示，他從高雄來到岡山參加院慶典禮，看到沿線區域快速發展，期待高醫大逾70年的金字招牌，能帶動岡山地區的發展與繁榮，讓在地民眾就醫不再舟車勞頓，將完善醫療照顧提供給大岡山地區的民眾。

google news透過 Google News追蹤中央社

高醫大副校長林志隆說，他2016年就擔任高醫岡山醫院第一任副執行長，當時真的是荒漠一片；尤其高醫體系的附設醫院、小港醫院等，都鄰近捷運紅線沿線周邊，高醫岡山醫院牽起了紅線的最後一端，更串起高雄健康命脈，期待該院成為北高雄民眾的健康堡壘。

此外，高醫岡山醫院也為準媽媽提供安心的生產環境，情境感知待產系統（SDR）產房提供產婦更舒適的產程，已有130名寶寶在高醫岡山醫院誕生；目前婦產科及小兒科，每月平均都各有2000多人次就診。（編輯：陳政偉）1140508

#王金平
#陳建志
#立法院
#林志隆
#高雄醫學大學
#高醫岡山醫院
王金平
王金平：台積電成半屏山 團結讓生技業成新護國神山傳卓榮泰找王金平促朝野協商 政院：各界都關心總預算
陳建志
明基材料：若新台幣及日圓續升 不排除調漲價格明基材：AI帶動PC需求 未來1、2年可望迎換機潮
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

100
更多編輯台推薦新聞：