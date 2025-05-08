李孫榮：台肥將扮演全台最大氮裂解氫能源供應商

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（中央社記者潘智義新竹8日電）台灣肥料公司董事長李孫榮今天表示，看好綠氨裂解綠氫，做為綠能發電的原料，為需要綠電的半導體等產業提供服務，台肥將扮演全台最大氮裂解氫能源供應商。

另外，台肥盼10年後，不動產出租年收入達新台幣40至45億元。

台肥新竹「D7-B科技研發大樓新建工程」今天舉行開工典禮，李孫榮除看好土地開發之外，並宣布台肥董事會通過投資15億元，回收半導體業的硫酸，將再製程硫酸氨；另外，為提供乾淨能源，將綠氨裂解成綠氫，做為綠能發電的燃料，做好循環經濟，台肥也將從大地的肥料供應者，成為能源供應商。

李孫榮說明，半導體製程當中，廢硫酸的處理特別不易，台肥有能力可以幫業者處理廢硫酸，再製成硫酸氨，台肥是台灣最大氨供應者，一個是農業用途、一是工業用途，農業用產品須乾淨，無污染，半導體業回收的廢酸無法進入農業用市場，但仍可提供工業用途。

氫能部分，李孫榮從綠能來看，燃氫發電不能有二氧化碳，才符合綠能標準，若燃氫發電靠運輸，過程必須防爆炸，相當困難，所以才有裂解氫的方法，把運輸安全的氮運到適當地點，再將其裂解為氫；裂解法其中一種途逕是石化裂解，有碳排問題，一種是台肥使用的氨裂解氫，完全沒有碳排污染的問題。

他說，台中廠有2座氨槽，年產能4萬噸，待新擴充兩個儲槽完工後，將增加年產能4萬噸，預計2至3年可達年產能8萬噸目標，台肥將是台灣最大的氨裂解氫原料業者；綠氨目前主要從澳洲、歐洲的丹麥輸入，主因當地生產成本較低。

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李孫榮表示，台肥陪全台農民度過80年，台肥南港土地開發將帶動地區的發展，開發新竹土地，也從照顧農民擴充到照顧科技人才，到照顧全新竹發展。

台肥總經理張滄郎表示，目前不動產租金年收入大概25億元，盼10後出租年收入上看40億至45億元；租金收入仍需支撐照顧農民的肥料事業，還有乾淨能源事業要發展，台肥現階段的業務形成肥料、化工、不動產幾個主要項目。（編輯：張均懋）1140508