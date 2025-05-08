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強化公務員特殊查核 財務親密互動皆列調查項目

2025/5/8 14:33（5/8 15:37 更新）
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法務部調查局說，公務員忠誠查核範圍將擴大，財務與親密互動等狀況也列入查核內容，並增加查核頻率。圖為新台幣與美元現鈔。（中央社檔案照片）
法務部調查局說，公務員忠誠查核範圍將擴大，財務與親密互動等狀況也列入查核內容，並增加查核頻率。圖為新台幣與美元現鈔。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北8日電）行政院長卓榮泰日前要求檢視公務員忠誠查核措施，法務部調查局今天說，經檢視後，查核範圍將擴大，納入涉及國家安全或重大利益的各部會幕僚長以上人員以及相關機要、聘僱人員，另外，財務與親密互動等狀況也列入查核內容，並增加查核頻率。

因應共諜案頻傳，卓榮泰日前指示，為強化國安機制，應檢視公務員忠誠查核措施是否有精進或未落實執行問題。

現行涉及國家安全及重大國家利益的公務員特殊查核，是採取正面表列方式，共有1328個職務需要特殊查核，不過根據特殊查核辦法，若各單位經盤點後，認為仍有其他職務涉國家安全或重大利益，也可以主動提列特殊查核。

對於忠誠查核措施精進方向，調查局副局長孫承一今天出席政院會後記者會時指出，查核將朝範圍、內容以及頻率次數做調整，原先查核範圍為1328個職務，此次調整將增列涉及國家安全或重大利益的各部會幕僚長以上人員以及相關機要、聘僱人員，共增加1008位。

查核內容部分，孫承一說，受查核人員的財務狀況、親密互動狀況，也會納入查核項目；另外，過往查核只會在任用前執行，而非任用過程，孫承一指出，未來會增加查核的頻率與次數。

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至於新的查核辦法何時完成，人事行政總處副人事長懷敍出席記者會指出，新的查核辦法要會銜考試院，盼最遲2週內完成。

媒體追問，相關查核是否擴及立法委員，懷敍則說，目前特查辦法的對象是以行政機關公務人員體系為主，如果要擴大到民代或是民代助理，可能涉及需要另外有法律基礎做處理，這可能是另外一個議題。（編輯：林興盟）1140508

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