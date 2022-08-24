美國德州大旱 乾涸河床露出1.13億年前恐龍足跡[影]

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影片來源：ABC News

（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國官員今天說，德州乾旱，導致一條流經「恐龍谷州立公園」（Dinosaur Valley State Park）的河川乾涸，暴露出大約1.13億年前恐龍在當地留下的足跡。

綜合法新社、美國廣播公司新聞網（ABC News）和美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據上傳到臉書（Facebook）的照片，在這條兩旁綠樹成蔭的乾枯河床上，可以看到一串3趾腳印往下延伸，圖說寫道，這是「全世界最長的恐龍足跡路線之一」。

德州公園暨野生動物管理廳官員賈西亞（Stephanie Salinas Garcia）說，乾燥天氣讓這些足跡暴露了出來。

她說：「由於這個夏天過於乾旱，河流在許多地方徹底乾涸，使得公園裡發現更多足跡。」

賈西亞說：「在正常的河流狀況下，這些較新的足跡都在水下，通常充滿沉積物，以致足跡被掩蓋，不為人所見。」

最近發現的足跡多半都屬於高棘龍（Acrocanthosaurus），這種恐龍成年體重可達將近6.35公噸、4.5公尺高。

公園裡還有波賽東龍（Sauroposeidon）留下的足跡，這種恐龍可達18.3公尺高、約40公噸重。

恐龍谷州立公園位於達拉斯市（Dallas）西南方，根據官方網站說明，這裡曾是古海洋邊緣地帶，當時有恐龍在泥地留下腳印。

新的恐龍足跡雖然因乾旱而現世，但預料這個地區將開始下雨，意味著足跡可能又會被淹沒。

賈西亞說：「雖然足跡很快會再度被雨水和河水埋藏，恐龍谷州立公園仍將持續保護這些1.13億年前的足跡，不只為了這一代，也為了往後的世世代代。」（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1110824