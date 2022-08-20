歐洲大旱暴露多瑙河二戰沉船 殘留炸藥影響航運

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（中央社塞爾維亞普拉霍沃20日綜合外電報導）歐洲爆發多年來最嚴重乾旱，造成多瑙河降至近一世紀最低水位，並使得塞爾維亞河港城市普拉霍沃附近數十艘二戰時期沉沒河中的德國軍艦殘骸露出，有些還裝滿炸藥。

路透社報導，這些沉船是1944年德國納粹黑海艦隊在蘇聯部隊進逼下撤退時，沿多瑙河鑿沉留下的數百艘軍艦其中幾艘。至今在多瑙河處於低水位時，它們仍會妨礙河上交通。

而今年的大旱，更造成在塞爾維亞東部城市普拉霍沃（Prahovo）的多瑙河沿岸暴露出20多艘沉船，其中多艘甚至還載有數公噸彈藥及爆裂物，影響航運安全。

74歲的普拉霍沃退休人士特拉伊洛維奇（Velimir Trajilovic）寫過一本關於這些沈船的書。他表示：「德國小艦隊遺留一個巨大的生態災難，對我們普拉霍沃人民構成威脅。」

當地的漁業從業人員也處於險境，包括一河之隔的羅馬尼亞漁工。

數個月的乾旱加上破紀錄的高溫，在德國、義大利和法國等歐洲其他國家也造成河上交通阻塞。塞爾維亞當局已透過挖泥疏濬，好讓多瑙河航運維持暢通。

在多瑙河流經普拉霍沃的河段，一些德國沉船殘骸使得可航行寬度，從原本的180公尺縮減至僅100公尺。

塞爾維亞政府今年3月對廠商招標，來打撈沉船及移除殘骸中的彈藥和爆裂物。這項作業估計需要耗資2900萬歐元（約新台幣8.7億元）。（譯者：戴雅真/核稿：張正芊）1110820