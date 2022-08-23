近2/3歐洲面臨乾旱或有風險 衝擊航運發電和農作

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（中央社布魯塞爾23日綜合外電報導）歐洲聯盟機構歐洲乾旱觀測站今天表示，由於熱浪和低降雨量，歐洲近2/3土地處在乾旱預警或乾旱警報狀態下，內陸航運、發電和特定作物產量為之縮減。

路透社報導，由歐洲聯盟執行委員會（European Commission）負責的歐洲乾旱觀測站（European Drought Observatory）在其8月的報告中指出，歐洲處在乾旱預警條件下的領土面積達47%，處在乾旱警報狀態下的則為17%，這些地區植被已經受到影響。

報告指出：「自從今年開始，影響歐洲許多地區的嚴重乾旱，已於8月初持續進一步擴大和惡化。」

夏作已受影響，今年玉米將會比前5年均值減產16%，大豆和向日葵也將分別減產15%、12%。

水力發電已經受到影響之外，由於冷卻系統缺水，其他發電也將受到進一步衝擊。

諸如萊因河（Rhine River）沿岸那樣的低水位已經阻礙內陸航運，貨運量減少也影響煤炭和石油輸運。

歐洲乾旱觀測站指出，8月中的降雨可能已經減輕旱情，但是在若干情況下，降下的大雷雨又造成進一步損害。

歐洲乾旱觀測站指標包括降雨量測量、土壤濕度和植物光合作用吸收太陽輻射的量。（譯者：何宏儒/核稿：楊昭彥）1110823