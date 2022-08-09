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聯合國：上個月是有紀錄以來最熱7月之一

2022/8/9 23:47
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（中央社日內瓦9日綜合外電報導）聯合國世界氣象組織（World Meteorological Organization，WMO）今天表示，今年7月是有紀錄以來3個最熱的7月之一，全球氣溫比平均高出近半度。

法新社報導，世界氣象組織發言人努利斯（Clare Nullis）在日內瓦告訴記者：「全球剛剛經歷了有紀錄以來3個最溫暖的7月之一。」

她引述歐盟氣候監測機構哥白尼氣候變化服務（Copernicus Climate Change Service）的最新數據說，2022年7月比2019年同月稍微涼爽，比起2016年同月則稍暖。

努利斯解釋說：「這3個月之間的差異太接近了，所以這就是為什麼我們說，它們是3個最溫暖的月份之一。」

世界氣象組織表示，今年7月全球氣溫比1991到2020年均值高出攝氏0.4度。

儘管反聖嬰現象（La Nina）「定會產生降溫影響」，全球氣溫仍然升高。反聖嬰現象自2020年9月以來幾乎不間斷地影響全球氣候。

世界氣象組織表示，值得注意的是，歐洲夏季出現極端熱浪和乾旱，部分國家降雨量甚至打破歷史低點。

努利斯說，2022年7月是西班牙有氣象紀錄以來最熱的一個月。（譯者：陳昱婷/核稿：陳正健）1110809

努利斯
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